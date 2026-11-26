झारखंड: डंपर की पिकअप से भिड़ंत में 3 की मौत; दुष्कर्म केस में कंटेंट क्रिएटर गिरफ्तार
झारखंड के सिमडेगा जिले में एक नाबालिग आदिवासी लड़की के कथित अपहरण और उसे धमकाने के मामले में 'कंटेंट क्रिएटर' अभिषेक भारती को जमशेदपुर से गिरफ्तार किया गया है। वहीं रामगढ़ जिले में बृहस्पतिवार तड़के तेज रफ्तार डंपर की एक पिकअप वैन से भिड़ंत में तीन लोगों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए।
झारखंड के सिमडेगा जिले में एक नाबालिग आदिवासी लड़की के कथित अपहरण और उसे धमकाने के मामले में 'कंटेंट क्रिएटर' अभिषेक भारती को जमशेदपुर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। सिमडेगा के पुलिस अधीक्षक श्रीकांत एस खोटरे ने बताया कि पुलिस की एक टीम ने बुधवार रात बिष्टुपुर इलाके में छापेमारी के दौरान भारती को गिरफ्तार किया। वहीं रामगढ़ जिले में बृहस्पतिवार तड़के तेज रफ्तार डंपर की एक पिकअप वैन से भिड़ंत में तीन लोगों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए।
दुष्कर्म केस में कंटेंट क्रिएटर गिरफ्तार
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि भारती पर नाबालिग लड़की का अपहरण करने, उसे धमकाने और दुष्कर्म के आरोप का सामना कर रहे कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ झूठी गवाही देने के लिए उस पर दबाव बनाने का आरोप है। इस मामले में 13 नवंबर को पाकड़टांड़ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। लड़की के दादा की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में भारती और दिलीप तिर्की को आरोपी बनाया गया था। खोटरे ने बताया कि तिर्की को 19 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने बताया कि सिमडेगा पुलिस की एक टीम पिछले 10 दिनों से जमशेदपुर में भारती की तलाश कर रही थी।
डंपर की पिकअप से भिड़ंत में 3 की मौत
झारखंड के रामगढ़ जिले में बृहस्पतिवार तड़के तेज रफ्तार डंपर की एक पिकअप वैन से भिड़ंत में तीन लोगों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। यह हादसा तड़के करीब तीन बजे राजरप्पा थाना क्षेत्र में चितरपुर काली चौक के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-23 पर हुआ। डंपर विपरीत दिशा से आ रहा था और पिकअप वैन से उसकी भिड़ंत हो गई। राजरप्पा थाना प्रभारी कृष्ण कुमार ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि पिकअप वैन में सवार सात लोग गोला से रामगढ़ जा रहे थे।
उन्होंने कहा, टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप वैन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार लोग अंदर फंस गए। मृतकों की पहचान गोला के संग्रामपुर निवासी संदीप कुमार महतो और पतरातू निवासी सुनील नायक के रूप में हुई है। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गोला निवासी गंभीर महतो ने रामगढ़ सदर अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घायलों की पहचान कृष्णा नायक, मनोज नायक, विवेक नायक और जय कुमार नायक के रूप में हुई है। चारों का इसी अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने बताया कि हादसे में शामिल दोनों वाहनों को जब्त कर लिया गया है। एक साथ हुई मौत से परिवारों में मातम छाया हुआ है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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