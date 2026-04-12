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हत्यारे के साथ पार्टी; बोकारो में युवती की हत्या मामले में 28 पुलिस वाले सस्पेंड

Apr 12, 2026 06:11 pm ISTKrishna Bihari Singh भाषा, रांची
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झारखंड में बोकारो के पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र के चास कॉलेज चास के पास से एक युवती के अपहरण और हत्या के मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में थाना प्रभारी सहित 28 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है।

हत्यारे के साथ पार्टी; बोकारो में युवती की हत्या मामले में 28 पुलिस वाले सस्पेंड

झारखंड के बोकारो में 8 महीने से लापता 18 वर्षीय युवती की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी दिनेश महतो को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर युवती की हड्डियां और बाल बरामद किए हैं। जांच में सामने आया कि आरोपी ने शादी के दबाव के कारण युवती की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में गंभीर लापरवाही और आरोपी के साथ मिलीभगत के आरोप में थाना प्रभारी सहित 28 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इन पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि ये हत्या आरोपी के साथ पार्टी करते थे।

बोकारो के पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने बताया कि जिले के पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के चास कॉलेज चास के पास से युवती पुष्पा महतो (उम्र 18 साल) का अपहरण कर लिया गया था। पिछले साल 24 जुलाई को मृतक की मां रेखा देवी की ओर से पुलिस में शिकायत दी गई थी कि उनकी बेटी कुमारी पुष्पा महतो का अपहरण कर लिया गया है। इसके बाद 4 अगस्त 2025 पिण्ड्रोजोरा थाने में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया।

झारखंड हाईकोर्ट की फटकार के बाद ऐक्शन

इसके बाद मृतका की मां पुलिस थाने के चक्कर लगाती रही। हालांकि पुलिस की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इससे निराश होकर मृतका की मां ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए मृतका के एक रिश्तेदार पर कथित हमले के मामले में पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा को फटकार लगाई।

मोबाइल की कॉल डिटेल्स की जांच से खुलासा

इस मामले में हाईकोर्ट की फटकार के बाद बोकारो के पुलिस अधीक्षक ने नगर पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने जांच शुरू की और अपहृता पुष्पा महतो के मोबाइल की कॉल डिटेल्स की जांच की। पुलिस को पता चला कि पुष्पा पिछले 3 साल से खुटाडीह निवासी संदिग्ध दिनेश कुमार महतो के साथ संपर्क में थी। इसके बाद पुलिस टीम ने संदिग्ध दिनेश कुमार महतो से पूछताछ शुरू की। उसने पहले तो पुलिस को गुमराह किया।

कबूला जुर्म

हालांकि तकनीकी, पारिस्थितिजन्य और मानवीय साक्ष्यों पर जब सख्ती से पूछताछ की गई तो आरोपी टूट गया और उसने जुर्म स्वीकार कर लिया। आरोपी ने बताया कि वह युवती से तीन साल से संपर्क में था। युवती उस पर शादी का दबाव डाल रही थी। इससे उसने हत्या की साजिश रची। पिछले साल 21 जुलाई को जब युवती स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के लिए चास कॉलेज गई थी तब आरोपी उससे मिला और उसे लगभग 1.5 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर ले गया।

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चाकू मारकर ली जान

आरोपी ने वहीं पर युवती की चाकू मारकर हत्या कर दी। आरोपी ने लाश को झाड़ियों में छिपा दिया। आरोपी ने खून से सना चाकू ठिकाने लगा दिया। पुलिस टीम आरोपी की निशानदेही पर मौके पर पहुंची और युवती के कंकाल के 19 टुकड़े, बालों के गुच्छे, मृतका के कपड़े और हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया।

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28 पुलिसकर्मी सस्पेंड

पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने बताया कि किडनैप कर युवती की हत्या की जांच में लापरवाही बरतने के आरोप में पिण्ड्राजोरा के प्रभारी अधिकारी सहित कुल 28 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। निलंबित पुलिसकर्मियों की आरोपी के साथ मिलीभगत थी। ये पुलिसकर्मी हत्या के आरोपी के साथ पार्टी करते देखे गए थे। इन्होंने आरोपी के साथ पैसों का लेन-देन भी किया। पुलिसकर्मी आरोपी का सहयोग कर रहे थे और उसके साथ में पार्टियां कर रहे थे। पुलिसकर्मियों के कृत्य से पुलिस की छवि खराब हुई है। इससे पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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