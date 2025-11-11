झारखंड का बर्थ डे मनाने की होने लगी तैयारी, 29 नवबंर तक होने वाले प्रोग्राम की पूरी लिस्ट

संक्षेप: 18 नवंबर से 15 दिसंबर (करीब एक माह) तक राज्य भर में पूर्व के वर्षों की तरह आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष आय, जाति, आवासीय एवं अन्य प्रमाण पत्र जारी किया जाना प्राथमिकता होगी।

राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मंगलवार से राज्य स्थापना समारोह शुरू हो जाएगा। झारखंड@25 थीम पर 19 दिन (11 से 29 नवंबर) तक चलने वाले समारोह में कई कार्यक्रम होंगे। इसमें रन फॉर झारखंड, सुबह-ए-झारखंड, नो योर टूरिस्ट प्लेस, जतरा, नियुक्ति पत्र वितरण आदि शामिल हैं। मुख्य कार्यक्रम 15 नवंबर को होगा। इसमें राजधानी के मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों कई उद्घाटन, शिलान्यास एवं शुभारंभ किए जाएंगे। राज्य के 25 वर्ष की विकास यात्रा पर झारखंड@25 सोविनियर का प्रकाशन किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम 16 नवंबर और समापन समारोह 29 नवंबर को मोरहाबादी मैदान में होंगे।

इसके अलावा 18 नवंबर से 15 दिसंबर (करीब एक माह) तक राज्य भर में पूर्व के वर्षों की तरह आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष आय, जाति, आवासीय एवं अन्य प्रमाण पत्र जारी किया जाना प्राथमिकता होगी। साथ ही राज्य सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम से लाभार्थियों को जोड़ने का कार्य भी उक्त कार्यक्रम के दौरान किया जाएगा।

11 से 14 नवंबर तक के कार्यक्रम ● 11 नवंबर - सभी जिलों में रन फॉर झारखंड। सभी जिलों के लिए एलईडी प्रचार वाहन को फ्लैग ऑफ।

● 12 नवंबर - सुबह-ए-झारखंड। इसके अंतर्गत रांची के निर्धारित मार्गों पर पारम्परिक नृत्य का आयोजन।

● 13 नवंबर - नो योर टूरिस्ट प्लेस में प्रमंडलीय मुख्यालयों में ग्रुप ऑफ साइकिलिस्ट की साइकिल रैली। इसमें संबंधित प्रमंडल के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण करना और इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

● 14 नवंबर- रांची शहर के निर्धारित मार्गों पर जतरा का आयोजन।

● इसके साथ ही समारोह को लेकर 11 से 14 नवंबर तक झारखंड @25 थीम पर स्कूल एवं कॉलेज स्तर पर पेंटिंग, निबंध, भाषण प्रतियोगिताएं होंगी।