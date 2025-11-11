Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand 25th foundation day celebration starts from today program list till 29th november see here
झारखंड का बर्थ डे मनाने की होने लगी तैयारी, 29 नवबंर तक होने वाले प्रोग्राम की पूरी लिस्ट

झारखंड का बर्थ डे मनाने की होने लगी तैयारी, 29 नवबंर तक होने वाले प्रोग्राम की पूरी लिस्ट

संक्षेप: 18 नवंबर से 15 दिसंबर (करीब एक माह) तक राज्य भर में पूर्व के वर्षों की तरह आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष आय, जाति, आवासीय एवं अन्य प्रमाण पत्र जारी किया जाना प्राथमिकता होगी। 

Tue, 11 Nov 2025 09:24 AMUtkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मंगलवार से राज्य स्थापना समारोह शुरू हो जाएगा। झारखंड@25 थीम पर 19 दिन (11 से 29 नवंबर) तक चलने वाले समारोह में कई कार्यक्रम होंगे। इसमें रन फॉर झारखंड, सुबह-ए-झारखंड, नो योर टूरिस्ट प्लेस, जतरा, नियुक्ति पत्र वितरण आदि शामिल हैं। मुख्य कार्यक्रम 15 नवंबर को होगा। इसमें राजधानी के मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों कई उद्घाटन, शिलान्यास एवं शुभारंभ किए जाएंगे। राज्य के 25 वर्ष की विकास यात्रा पर झारखंड@25 सोविनियर का प्रकाशन किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम 16 नवंबर और समापन समारोह 29 नवंबर को मोरहाबादी मैदान में होंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इसके अलावा 18 नवंबर से 15 दिसंबर (करीब एक माह) तक राज्य भर में पूर्व के वर्षों की तरह आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष आय, जाति, आवासीय एवं अन्य प्रमाण पत्र जारी किया जाना प्राथमिकता होगी। साथ ही राज्य सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम से लाभार्थियों को जोड़ने का कार्य भी उक्त कार्यक्रम के दौरान किया जाएगा।

11 से 14 नवंबर तक के कार्यक्रम

● 11 नवंबर - सभी जिलों में रन फॉर झारखंड। सभी जिलों के लिए एलईडी प्रचार वाहन को फ्लैग ऑफ।

● 12 नवंबर - सुबह-ए-झारखंड। इसके अंतर्गत रांची के निर्धारित मार्गों पर पारम्परिक नृत्य का आयोजन।

● 13 नवंबर - नो योर टूरिस्ट प्लेस में प्रमंडलीय मुख्यालयों में ग्रुप ऑफ साइकिलिस्ट की साइकिल रैली। इसमें संबंधित प्रमंडल के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण करना और इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

● 14 नवंबर- रांची शहर के निर्धारित मार्गों पर जतरा का आयोजन।

● इसके साथ ही समारोह को लेकर 11 से 14 नवंबर तक झारखंड @25 थीम पर स्कूल एवं कॉलेज स्तर पर पेंटिंग, निबंध, भाषण प्रतियोगिताएं होंगी।

सरकार की एक वर्ष की उपलब्धियों का होगा प्रदर्शन

29 नवंबर को आयोजित होने वाले समापन समारोह में नियुक्ति पत्र का वितरण तथा वर्तमान सरकार के एक वर्ष की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। एक वर्ष की उपलब्धियों पर ऑडियो-वीडियो का प्रदर्शन किया जाएगा। नियुक्ति पत्र वितरण का कार्य स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा आयोजित किया जाएगा।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Jharkhand News Ranchi News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।