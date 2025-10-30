ऐतिहासिक और भव्य होगा झारखंड का 25वां बर्थ डे, 10 हजार नियुक्ति पत्र बांटने की तैयारी

Hindustan Hindi News
संक्षेप: 15 नवंबर 2025 को राज्य अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे करेगा, जिसे राज्य सरकार ‘स्थापना सप्ताह’ के रूप में मनाने जा रही है। झारखंड सरकार 29 नवंबर को राज्य के 10 हजार अभ्यर्थियों को एक साथ नियुक्ति पत्र सौंपेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन्हें नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। 

Thu, 30 Oct 2025 AM
झारखंड की 25वीं वर्षगांठ को ऐतिहासिक और भव्य तरीके से मनाने की तैयारी तेज हो गई है। 15 नवंबर 2025 को राज्य अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे करेगा, जिसे राज्य सरकार ‘स्थापना सप्ताह’ के रूप में मनाने जा रही है। मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने बुधवार को समन्वय समिति के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर झारखंड के रजत जयंती समारोह की तैयारियों की समीक्षा की। समारोह की तैयारियों को लेकर बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में तीन बैठकें हुईं।

बैठक में यह तय हुआ कि 15 और 16 नवंबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्य राजकीय समारोह होगा। इससे पहले 11 से 14 नवंबर तक सभी जिलों में प्रभात फेरी, साइकिल रैली, सांस्कृतिक आयोजन और आंदोलनकारियों के सम्मान समारोह जैसे कार्यक्रम होंगे। 18 नवंबर से “आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार” कार्यक्रम शुरू होगा, जबकि 28 नवंबर को हेमंत सरकार के चार साल पूरे होने पर राज्यस्तरीय कार्यक्रम होगा। राजकीय मुख्य समारोह के दिन अलग झारखंड राज्य के आंदोलनकारियों को सम्मानित किया जाएगा।

10 हजार को ज्वाइनिंग लेटर

झारखंड सरकार 29 नवंबर को राज्य के 10 हजार अभ्यर्थियों को एक साथ नियुक्ति पत्र सौंपेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन्हें नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। शिक्षा विभाग के नौ हजार सहायक आचार्यों के साथ-साथ झारखंड सिविल सेवा परीक्षा में चयनित 342, कार्मिक, उद्योग, स्वास्थ्य समेत अन्य विभागों के विभिन्न पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को एक साथ नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा।

सरकार ने इसी के साथ छह नवंबर को सरायकेला-खरसावां में होने वाले सहायक आचार्यों के नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। सभी जिलों के इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्यों, स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों में गणित-विज्ञान, भाषा और सामाजिक विज्ञान के सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। झारखंड सिविल सेवा परीक्षा में चयनित 342 अभ्यर्थियों की विभिन्न विभागों की ओर से काउंसिलिंग पूरी हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के दंत चिकित्सकों के अलावा अन्य विभागों के विभिन्न पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को एक साथ नियुक्ति पत्र मिलेगा।

तीन बैठकों में विस्तृत चर्चा

स्थापना दिवस की तैयारियों को लेकर बुधवार को तीन दौर की बैठकें हुईं। पहली बैठक मुख्य सचिव ने ली, दूसरी मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल की अध्यक्षता में और तीसरी विभागीय सचिवों के साथ वीसी के माध्यम से हुई। बैठक में सभी विभागों से सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट मांगी गई है,ताकि स्थापना दिवस पर उनकी उपलब्धियों और उससे संबंधित नई घोषणाओं को एक साथ प्रस्तुत किया जा सके। मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना,सर्वजन पेंशन,अबुआ स्वास्थ्य,अबुआ आवास,सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, छात्रवृति योजनाएं आदि के अलावा शिक्षा,स्वास्थ्य,बिजली,पानी,सड़क से जुड़ी परियोजनाओं का विवरण भी मांगा गया है।

झारखंड की उपलब्धियों का उत्सव

स्थापना दिवस के इस 25वें वर्ष में सरकार झारखंड की सामाजिक,आर्थिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों को प्रदर्शित करने जा रही है। मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य की पहचान,विकास और जनसंपर्क की भावना को सर्वोपरि रखते हुए कार्यक्रमों की तैयारी की जाए।

बिरसा की जन्मस्थली से मोरहाबादी तक गूंजेगा झारखंड गौरव

स्थापना दिवस समारोह में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को केंद्र में रखकर विशेष आयोजन होंगे। उनकी जन्मस्थली उलिहातू से लेकर रांची तक झारखंडी अस्मिता और गौरव का उत्सव मनाया जाएगा।

