गुड न्यूज! झारखंड के 244 पुलिसवालों की बढ़ेगी सैलरी, SI से लेकर सिपाही तक शामिल

झारखंड पुलिस मुख्यालय ने एसीपी योजना के तहत 244 पुलिसकर्मियों के वेतन वृद्धि की सूची जारी की है। इनमें एसआई से लेकर सिपाही तक के पुलिसकर्मी शामिल हैं। चयन समिति की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। डीजीपी अनुराग गुप्ता की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया। इस संदर्भ में पुलिस मुख्यालय से सूचना जारी की गई है।

पुलिस मुख्यालय ने एसीपी योजना का लाभ देने के लिए राज्य के सभी जिलों से पात्र पुलिसकर्मियों की सूची मांगी थी। समीक्षा के बाद योग्य पाए गए 244 पुलिसकर्मियों को सूची में शामिल किया गया। सूची में शामिल पुलिसकर्मियों के वेतनमान में सुधार किया जाएगा। उनके पे ग्रेड और लेवल में भी बढ़ोतरी की गई है। अधिकारियों का कहना है कि एसीपी योजना का उद्देश्य लंबे समय से एक ही पद पर कार्यरत कर्मियों को आर्थिक लाभ देना है। मुख्यालय की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि विभिन्न जिलों और इकाइयों में पदस्थापित पुलिस अधिकारियों को एसीपी और एमएसीपी का लाभ क्षेत्रीय चयन परिषद से प्राप्त नामांकन के आधार पर ही दिया गया है।

पात्र पुलिसकर्मी को समय पर लाभ मिले त्रुटियों को सुधारकर भेजें नामांकन जिन मामलों में लाभ अबतक लंबित है या पुलिसकर्मियों को अयोग्य श्रेणी में रखा गया है, वहां संबंधित डीआईजी और एसपी को विशेष रूप से निर्देश दिया गया है कि वे त्रुटियों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द सुधारें। इसके बाद सही नामांकन बोर्ड को उपलब्ध कराएं, ताकि पात्र पुलिसकर्मी समय पर लाभ प्राप्त कर सकें।