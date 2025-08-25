Jharkhand 244 policemen salary increment from si to constable see full details here गुड न्यूज! झारखंड के 244 पुलिसवालों की बढ़ेगी सैलरी, SI से लेकर सिपाही तक शामिल, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Jharkhand 244 policemen salary increment from si to constable see full details here

गुड न्यूज! झारखंड के 244 पुलिसवालों की बढ़ेगी सैलरी, SI से लेकर सिपाही तक शामिल

पुलिस मुख्यालय ने एसीपी योजना का लाभ देने के लिए राज्य के सभी जिलों से पात्र पुलिसकर्मियों की सूची मांगी थी। समीक्षा के बाद योग्य पाए गए 244 पुलिसकर्मियों को सूची में शामिल किया गया। सूची में शामिल पुलिसकर्मियों के वेतनमान में सुधार किया जाएगा।

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, जमशेदपुरMon, 25 Aug 2025 10:11 AM
share Share
Follow Us on
गुड न्यूज! झारखंड के 244 पुलिसवालों की बढ़ेगी सैलरी, SI से लेकर सिपाही तक शामिल

झारखंड पुलिस मुख्यालय ने एसीपी योजना के तहत 244 पुलिसकर्मियों के वेतन वृद्धि की सूची जारी की है। इनमें एसआई से लेकर सिपाही तक के पुलिसकर्मी शामिल हैं। चयन समिति की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। डीजीपी अनुराग गुप्ता की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया। इस संदर्भ में पुलिस मुख्यालय से सूचना जारी की गई है।

पुलिस मुख्यालय ने एसीपी योजना का लाभ देने के लिए राज्य के सभी जिलों से पात्र पुलिसकर्मियों की सूची मांगी थी। समीक्षा के बाद योग्य पाए गए 244 पुलिसकर्मियों को सूची में शामिल किया गया। सूची में शामिल पुलिसकर्मियों के वेतनमान में सुधार किया जाएगा। उनके पे ग्रेड और लेवल में भी बढ़ोतरी की गई है। अधिकारियों का कहना है कि एसीपी योजना का उद्देश्य लंबे समय से एक ही पद पर कार्यरत कर्मियों को आर्थिक लाभ देना है। मुख्यालय की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि विभिन्न जिलों और इकाइयों में पदस्थापित पुलिस अधिकारियों को एसीपी और एमएसीपी का लाभ क्षेत्रीय चयन परिषद से प्राप्त नामांकन के आधार पर ही दिया गया है।

पात्र पुलिसकर्मी को समय पर लाभ मिले त्रुटियों को सुधारकर भेजें नामांकन

जिन मामलों में लाभ अबतक लंबित है या पुलिसकर्मियों को अयोग्य श्रेणी में रखा गया है, वहां संबंधित डीआईजी और एसपी को विशेष रूप से निर्देश दिया गया है कि वे त्रुटियों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द सुधारें। इसके बाद सही नामांकन बोर्ड को उपलब्ध कराएं, ताकि पात्र पुलिसकर्मी समय पर लाभ प्राप्त कर सकें।

निर्देश : प्रक्रिया के दौरान गलती मिली तो मुख्यालय को दें इसकी सूचना

डीजीपी कार्यालय ने सभी जिलों को स्पष्ट कर दिया है कि यदि प्रक्रिया के दौरान कहीं भी किसी प्रकार की गलती या अनियमितता पाई जाती है, तो इसकी जानकारी बिना देर किए पुलिस मुख्यालय को भेजी जाए। इससे समय रहते सुधारात्मक कदम उठाए जा सकेंगे और लाभ वितरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता के साथ-साथ तेजी भी आ सकेगी।