2027 में झारखंड में होंगा 23 दिन का राजपत्रित अवकाश, 2 छुट्टियां अलग से; देखें छुट्टियों का पूरा कैलेंडर
झारखंड सरकार ने वर्ष 2027 के लिए सरकारी कार्यालयों, सरकारी उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों में सार्वजनिक और दूसरे अवकाश की घोषणा कर दी है। बुधवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में वर्ष 2027 के अवकाश कैलेंडर को मंजूरी दी गई।
झारखंड सरकार ने वर्ष 2027 के लिए सरकारी कार्यालयों, सरकारी उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों में सार्वजनिक और दूसरे अवकाश की घोषणा कर दी है। बुधवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में वर्ष 2027 के अवकाश कैलेंडर को मंजूरी दी गई। कुल 23 दिनों के राजपत्रित अवकाश घोषित किए गए हैं। इसमें राष्ट्रीय पर्वों के साथ धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व के त्योहारों को शामिल किया गया है। इस दौरान ईद मिलादुन्नबी और गुरुनानक जयंती की दो छुट्टियां अलग से दी जाएंगी। आइए देखते हैं झारखंड के पूरे साल की छुट्टियों का कैलेंडर।
झारखंड के अवकाश कैलेंडर के अनुसार, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 6 मार्च को महाशिवरात्रि, 10 मार्च को ईद-उल-फितर, 22 मार्च को होलिका दहन और 23 मार्च को होली की छुट्टी रहेगी। 26 मार्च को गुड फ्राइडे और 9 अप्रैल को सरहुल का अवकाश होगा। इसके बाद 14 अप्रैल को डॉ भीमराव आंबेडकर जयंती, 15 अप्रैल को रामनवमी और 19 अप्रैल को महावीर जयंती की छुट्टी रहेगी। इसी तरह 17 मई को ईद-उल-जुहा (बकरीद), 20 मई को बुद्ध पूर्णिमा और पंडित रघुनाथ मुर्मू का जन्मदिवस तथा 16 जून को मुहर्रम का अवकाश रहेगा। 25 अगस्त को जन्माष्टमी और 11 सितंबर को करमा पूजा की छुट्टी घोषित की गई है। दो अक्तूबर को महात्मा गांधी जयंती पर भी अवकाश रहेगा। इसके अलावा दुर्गा पूजा और दीपावली पर लगातार छुट्टियां रहेंगी।
दुर्गापूजा और दीपावली पर लगातार छुट्टियां
दुर्गापूजा के अवसर पर 7 अक्टूबर को महाअष्टमी, 8 अक्टूबर को महानवमी और 9 अक्टूबर को विजयादशमी का अवकाश रहेगा। इसके बाद 29 अक्टूबर को दीपावली की छुट्टी होगी। लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर 4 नवंबर को सूर्य षष्ठी (सायंकालीन अर्घ्य) और 5 नवंबर को सूर्य षष्ठी (प्रात:कालीन अर्घ्य) का अवकाश रहेगा। वर्ष के अंतिम राजपत्रित अवकाश के रूप में 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी होगी। क्रिसमस की छुट्टी के अलावा झारखंड में 2 छुट्टियां अलग से दी जाएंगी।
मिलाद-उन-नबी और गुरु नानक जयंती का अवकाश अलग से
प्रस्ताव में पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिवस मिलाद-उन-नबी या ईद-ए-मिलाद तथा गुरु नानक जयंती पर अलग से अवकाश घोषित करने का उल्लेख है। वहीं, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस रविवार पड़ने के कारण सामान्य राजपत्रित अवकाश की सूची में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि, वैसे प्रतिष्ठानों में जहां रविवार सामान्य कार्यदिवस होता है, वहां 15 अगस्त को अवकाश रहेगा। इस तरह झारखंड में 23 दिन राजपत्रित अवकाश रहेगा और 2 छुट्टियां अलग से दी जाएंगी। इन छुट्टियों के अलावा और भी छुट्टियां दी जा सकती हैं।
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