झारखंड में उग्रवादियों के साथ भीषण मुठभेड़ में 2 जवान शहीद, एक घायल
झारखंड के पलामू में उग्रवादियों और जवानों के बीच भीषण मुठभेड़ का मामला सामने आया है। इस मुठभेड़ में दो जवान शहीद हो गए हैं। इस हादसे में एक जवान घायल भी हुए हैं।
Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 07:00 AM
झारखंड के पलामू में उग्रवादियों और जवानों के बीच भीषण मुठभेड़ का मामला सामने आया है। इस मुठभेड़ में दो जवान शहीद हो गए हैं। शहीद हुए जवानों की पहचान संतम कुमार और सुनील राम के रूप में हुई है। वहीं इस एनकाउंटर में घायल हुए जवान की पहचान रोहित कुमार के रूप में हुई है।
