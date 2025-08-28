'बम से उड़ा देंगे', झारखंड के 2 मंत्रियों को मिली हत्या की धमकी; कौन है आरोपी

झारखंड के पर्यटन व खेल मंत्री मंत्री सुदिव्य कुमार और स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी को 24 घंटे में बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। आरोपी की पहचान कर ली गई है।

झारखंड के पर्यटन व खेल मंत्री मंत्री सुदिव्य कुमार और स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी को 24 घंटे में बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इससे संबंधित वीडियो गिरिडीह के युवक अंकित मिश्रा के सोशल मीडिया अकाउंट पर वायरल हो रहा है। आरोपी गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर झगरी का रहने वाला है। पुलिस ने उसे बुधवार की शाम पटना से गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

वायरल वीडियो में युवक ने खुद का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भाईचारा बताया है। मंत्री इरफान और सुदिव्य कुमार से उसका व्यक्तिगत विवाद है। उसने कहा है कि अगर दोनों मंत्री उसके परिवार से माफी मांग ले तो कोई दिक्कत नहीं है। बताया जा रहा है कि धमकी देने वाले युवक अंकित मिश्रा का विवादों से गहरा नाता रहा है। अंकित की मानसिक स्थिति को ठीक नहीं बताया जा रहा है।