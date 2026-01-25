Hindustan Hindi News
चॉकलेट का लालच देकर बुलाया और फिर कुदाल से कर दी बच्चे की हत्या; झारखंड में जादू-टोना वाला कांड

संक्षेप:

झारखंड के खूंटी जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां जादू टोने के शक में एक सात साल के बच्चे के की हत्या कर दी गई।

Jan 25, 2026 08:44 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, खूंटी, पीटीआई
झारखंड के खूंटी जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां जादू टोने के शक में एक सात साल के बच्चे के की हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि कथित हत्या शुक्रवार को मरांगधा पुलिस थाना क्षेत्र के सलंगाजोला गांव में हुई। पुलिस ने इस सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

बताया जा रहा है कि आरोपी ने बच्चे की मौत अपने पोते की मौत का बदला लेने के लिए की। मरंगधा पुलिस थाना प्रभारी विकास कुमार जायसवाल ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर कथित तौर पर बच्चे की हत्या की। उसने अपने पोते की मौत का बदला लेना था जिसकी दो-तीन महीने पहले बीमारी से मौत हो गई थी।

पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी को शक था कि उसके पोते की मौत जादू-टोने के कारण हुई थी। पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पुलिस को बताया कि उन्होंने बच्चे को चॉकलेट का लालच देकर फुसलाया और फिर उस पर कुदाल से हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
