चॉकलेट का लालच देकर बुलाया और फिर कुदाल से कर दी बच्चे की हत्या; झारखंड में जादू-टोना वाला कांड
झारखंड के खूंटी जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां जादू टोने के शक में एक सात साल के बच्चे के की हत्या कर दी गई।
झारखंड के खूंटी जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां जादू टोने के शक में एक सात साल के बच्चे के की हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि कथित हत्या शुक्रवार को मरांगधा पुलिस थाना क्षेत्र के सलंगाजोला गांव में हुई। पुलिस ने इस सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।
बताया जा रहा है कि आरोपी ने बच्चे की मौत अपने पोते की मौत का बदला लेने के लिए की। मरंगधा पुलिस थाना प्रभारी विकास कुमार जायसवाल ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर कथित तौर पर बच्चे की हत्या की। उसने अपने पोते की मौत का बदला लेना था जिसकी दो-तीन महीने पहले बीमारी से मौत हो गई थी।
पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी को शक था कि उसके पोते की मौत जादू-टोने के कारण हुई थी। पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पुलिस को बताया कि उन्होंने बच्चे को चॉकलेट का लालच देकर फुसलाया और फिर उस पर कुदाल से हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।