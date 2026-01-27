Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Jharkhand 15 injured including 4 policemen in stone pelting during immersion 10 arrested
झारखंड में विसर्जन के दौरान पथराव में 4 पुलिसकर्मी समेत 15 घायल, 10 गिरफ्तार

झारखंड में विसर्जन के दौरान पथराव में 4 पुलिसकर्मी समेत 15 घायल, 10 गिरफ्तार

संक्षेप:

झारखंड के रामगढ़ जिले में देवी सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए पथराव में कम से कम चार पुलिसकर्मी और 15 लोग घायल हो गए।

Jan 27, 2026 09:43 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, रामगढ़, भाषा
share Share
Follow Us on

झारखंड के रामगढ़ जिले में देवी सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए पथराव में कम से कम चार पुलिसकर्मी और 15 लोग घायल हो गए। पुलिस बताया कि सोमवार रात राजरप्पा थाना क्षेत्र के लारी गांव में हुई हिंसा के सिलसिले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रामगढ़ के अनुमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) परमेश्वर प्रसाद ने बताया, लारी गांव में प्रतिमा विसर्जन के दौरान जब पुलिसकर्मियों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की तो भीड़ हिंसक हो गई। विसर्जन यात्रा में शामिल लोगों ने अचानक पुलिसकर्मियों पर पथराव कर दिया, जिससे चार सुरक्षाकर्मियों और कम से कम 15 लोगों को चोटें आईं।

ये भी पढ़ें:झारखंड में 48 शहरी स्थानीय निकायों के लिए चुनाव का ऐलान, 27 फरवरी को रिजल्ट
ये भी पढ़ें:झारखंड में बाइक सवार 3 नाबालिग दोस्तों की सड़क हादसे में मौत, शादी से लौट रहे थे

उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मियों को अस्पताल ले जाया गया और एफआईआर उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। अधिकारी ने बताया कि राजरप्पा थाने में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

राजरप्पा थाना प्रभारी अधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया कि 42 लोगों को नामजद किया गया है और 150 अज्ञात व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि यह घटना सांप्रदायिक नहीं थी।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Jharkhand
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।