झारखंड में विसर्जन के दौरान पथराव में 4 पुलिसकर्मी समेत 15 घायल, 10 गिरफ्तार
झारखंड के रामगढ़ जिले में देवी सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए पथराव में कम से कम चार पुलिसकर्मी और 15 लोग घायल हो गए।
झारखंड के रामगढ़ जिले में देवी सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए पथराव में कम से कम चार पुलिसकर्मी और 15 लोग घायल हो गए। पुलिस बताया कि सोमवार रात राजरप्पा थाना क्षेत्र के लारी गांव में हुई हिंसा के सिलसिले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
रामगढ़ के अनुमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) परमेश्वर प्रसाद ने बताया, लारी गांव में प्रतिमा विसर्जन के दौरान जब पुलिसकर्मियों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की तो भीड़ हिंसक हो गई। विसर्जन यात्रा में शामिल लोगों ने अचानक पुलिसकर्मियों पर पथराव कर दिया, जिससे चार सुरक्षाकर्मियों और कम से कम 15 लोगों को चोटें आईं।
उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मियों को अस्पताल ले जाया गया और एफआईआर उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। अधिकारी ने बताया कि राजरप्पा थाने में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
राजरप्पा थाना प्रभारी अधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया कि 42 लोगों को नामजद किया गया है और 150 अज्ञात व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि यह घटना सांप्रदायिक नहीं थी।