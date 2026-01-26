Hindustan Hindi News
Jharkhand 14 surrendered Naxalites got land allotments and money on republic day they appealed too
लाल आतंक छोड़ चुके नक्सलियों को सरकार का तोहफा, 14 को मिला जमीन का पट्टा-पैसा

संक्षेप:

Jan 26, 2026 05:48 pm ISTUtkarsh Gaharwar लातेहार, एएनआई
केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित राज्यों को इस साल मार्च तक नक्सलवाद के खात्मे का लक्ष्य दिया है। इस दिशा में आज झारखंड डीजीपी ने 2025 में हुए एंटी नक्सल ऑपरेशन की पूरी रिपोर्ट दी थी। इसके अलावा आज लातेहार में सरेंडर कर चुके नक्सलियों में 14 को जमीन का पट्टा देने के साथ पैसे भी दिए गए। सरकार की पुनर्वास योजना के तहत किए गए कार्य से लाल आतंक छोड़ चुके लोग भी प्रसन्न दिखे।

इस मौके पर लातेहार के डिप्टी कमिश्रर उत्कर्ष गुप्ता ने कहा कि नक्सल आंदोलन छोड़ मुख्यधारा में लौटने वाले 14 लोगों को जमीन के पट्टे दिए गए हैं। यह सरकार के पुनर्वास पैकेज का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि कुछ सुविधाएं पहले दी जा चुकी हैं और बाकी पर काम चल रहा है।

पूर्व नक्सली कपिल ने बताया कि उन्होंने पिछले साल फरवरी में सरेंडर किया था और अब उन्हें जमीन मिल गई है। उन्होंने जंगल में मौजूद अपने साथियों से अपील की कि वे भी हिंसा छोड़ें और समाज के साथ जुड़कर खुशहाल जीवन जिएं। वहीं एक और नक्सली चंदन ने बताया कि वह गुस्से और बदले की भावना में नक्सलवाद से जुड़ा था, लेकिन अब वह एक अच्छा जीवन जीना चाहता है। उन्होंने बताया कि सरकार की नीति के तहत उन्हें जमीन और पैसा मिला है, जिससे अब वे अपने बच्चों को पढ़ा-लिखा पा रहे हैं।

बता दें कि सरकार की इस नीति का उद्देश्य उन लोगों को समाज में वापस लाना है जिन्होंने रास्ता भटक कर हथियार उठा लिए थे, ताकि वे खेती या अन्य कामों के जरिए अपनी आजीविका कमा सकें। इससे पहले डीजीपी तदाशा मिश्रा ने बताया कि साल 2025 में झारखंड पुलिस ने कुल 326 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा, पुलिस मुठभेड़ों में 32 नक्सली मारे गए और 38 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया।

Jharkhand News
