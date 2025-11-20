Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand 11000 advocates license will be cancelled what is the reason
झारखंड के 11 हजार वकीलों के रद्द हो जाएंगे लाइसेंस! क्या है वजह

झारखंड के 11 हजार वकीलों के रद्द हो जाएंगे लाइसेंस! क्या है वजह

संक्षेप: झारखंड बार कौंसिल के चुनाव में करीब 11000 वकीलों के लाइसेंस रद्द होने का खतरा हो गया है। ये ऐसे वकील हैं, जिन्होंने प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए फॉर्म नहीं लिया है या फॉर्म लेने के बाद उसे भरकर सत्यापन के लिए आवेदन नहीं दिया है।

Thu, 20 Nov 2025 02:22 PMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

झारखंड बार कौंसिल के चुनाव में करीब 11 हजार वकीलों के लाइसेंस रद्द होने का खतरा हो गया है। ये ऐसे वकील हैं, जिन्होंने प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए फॉर्म नहीं लिया है या फॉर्म लेने के बाद उसे भरकर सत्यापन के लिए आवेदन नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देशों के अनुसार, जिन वकीलों का सत्यापन की प्रक्रिया लंबित है, वह मतदान कर सकते हैं, लेकिन उनका मतदान औपबंधिक होगा। सत्यापन के परिणामों से उनका मतदान प्रभावित होगा। बार कौंसिल से करीब 35 हजार वकील निबंधित हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जिन लोगों ने फॉर्म नहीं लिया है या फॉर्म लेने के बाद प्रमाणपत्रों का सत्यापन की प्रक्रिया शुरू नहीं की है, वह मतदान में शामिल नहीं हो सकते हैं। ऐसे वकीलों के लाइसेंस शुरू में निलंबित किए जाएंगे और बाद में उन्हें रद्द भी किया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट के झारखंड बार कौंसिल के चुनावों की प्रक्रिया समाप्त करने की तिथि निर्धारित कर दिए जाने के बाद बार कौंसिल ऑफ इंडिया झारखंड बार कौंसिल के चुनाव की तिथि और कार्यक्रमों की घोषणा करेगा। बार कौंसिल की अधिसूचना से फॉर्म नहीं लेने वाले वकीलों और मतदाता कौन-कौन होंगे, इस पर स्थिति स्पष्ट की जाएगी।

तदर्थ कमेटी कौंसिल का संचालन कर रही

झारखंड बार कौंसिल का कार्यकाल 28 जुलाई 2023 को समाप्त हो गया है। बार कौंसिल ऑफ इंडिया के निर्देश के बाद यहां तदर्थ कमेटी ही कौंसिल का संचालन कर रही है। वकीलों का सत्यापन कार्य पूरा नहीं होने पर कौंसिल का कार्यकाल बढ़ाया गया था। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए जिन राज्यों में बार कौंसिल का चुनाव नहीं हुए हैं, वहां 31 जनवरी 2026 से अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सदस्यता सत्यापन के नाम पर चुनाव को रोका नहीं जा सकता है।

फॉर्म नहीं लेने वालों पर कार्रवाई का रास्ता साफ

अक्तूबर में झारखंड बार कौंसिल की बैठक में सत्यापन के मामले पर भी चर्चा की गयी थी। इसमें कहा गया था कि करीब 11 हजार वकीलों को सत्यापन का फॉर्म भरने के लिए अंतिम मौका दिया गया था। इसमें करीब पांच हजार वकीलों ने फॉर्म लिया था और सत्यापन की प्रक्रिया जारी है। करीब छह हजार ने सत्यापन का फॉर्म ही नहीं लिया है। बैठक में यह तय किया गया था की जो वकील सत्यापन का फॉर्म नहीं भरेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद अब ऐसे वकीलों पर कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।