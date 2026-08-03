झारखंड में बिजली गिरने से 5 साल की बच्ची समेत 10 लोगों की मौत; कई झुलसे
झारखंड में बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई। इसमें 5 साल की बच्ची भी शामिल है।
झारखंड के कई जिलों में रविवार को वज्रपात ने कहर बरपाया। 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग झुलस गए। रामगढ़ जिले में पांच, हजारीबाग में एक, गोड्डा जिले में दो, देवघर में एक और गिरिडीह में एक की मौत की सूचना है। रामगढ़ के पतरातू स्थित सांकुल गांव निवासी भीखू राम की 48 साल की पत्नी रेखा देवी अपनी बेटी 21 साल की रोशनी कुमारी के साथ खेत में धनरोपनी कर रही थी। उसी क्रम में वज्रपात से दोनों की मौत हो गई।
दूसरी घटना पलानी गांव में हुई, जहां सुरेंद्र उरांव की पत्नी 45 साल की सुशांति देवी की मौत हो गई। यहां दो महिलाएं सुनीता देवी व कंचन कुमारी झुलस गईं। उधर, रजरप्पा के दुलमी के इचातू निवासी सहानंद महतो के 65 वर्षीय पुत्र करम महतो की वज्रपात से मौत हो गई। रामगढ़ के ही डोकाहातू के पारलोलो गांव में मवेशी चरा रहीं विनोद महतो की पत्नी प्रमिला की मौत हो गई।
5 साल की बच्ची की भी मौत
इधर, हजारीबाग के विष्णुगढ़ क्षेत्र के गुंडरो गांव में पांच साल की एक मासूम बच्ची की मौत हो गई। छत पर खेलने के क्रम में वह वज्रपात की चपेट में आ गई।
उधर, गोड्डा के महगावां के बसंतराय में धान रोप रही दो महिला की मौत हो गई। दो महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गई हैं। उधर, देवघर जिले के चितरा में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि गिरिडीह के बिरनी में भी एक की मौत की सूचना है। वज्रपात से झुलसे लोगों का इलाज चल रहा है।
बिहार और सीमांचल मेंं 8 लोगों की मौत
पूर्वी बिहार और सीमांचल मेंं रविवार दोपहर हुई बारिश के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से आठ लोगों की मौत हो गई। मृतकों में बांका के पिता-पुत्र समेत छह लोग जबकि जमुई और कटिहार का एक-एक व्यक्ति शामिल हैं।
बांका प्रखंड के खाबा गांव में खेत में काम कर रहे ब्रह्मदेव यादव (35 वर्ष) अपने बच्चों को खेत के किनारे बिठाकर खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान वज्रपात की चपेट में आने से ब्रह्मदेव और उनके पांच वर्षीय पुत्र प्रिंस कुमार की मौत हो गई। वहीं गोलहुआ गांव में खेत में कार्य कर रहे किसान इनोद यादव (35 वर्ष) की भी ठनका की चपेट में आने से मौत हो गई। लीलाबरन गांव में धान रोपाई कर रहीं सरिता देवी (30 वर्ष) की भी आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई।
बाराहाट के डफरपुर गांव निवासी मजदूर साधु तांती (55 वर्ष) और अमरपुर प्रखंड के सलेमपुर गांव में धान रोपाई कर रहे अजय महतो (35 वर्ष) की भी वज्रपात से मौत हो गई। उधर, जमुई के चकाई प्रखंड की परांची पंचायत के कोकहरा गांव में ठनका की चपेट में आने से उत्क्रमित मध्य विद्यालय कोकहरा में टोला सेवक प्रकाश तुरी (36 वर्ष) की मौत हो गई।
जबकि कटिहार के आजमनगर की बैरिया पंचायत के सोलकंधा गांव में ठनका की चपेट में आने से लक्ष्मण कुमार सिंह (14 वर्ष) की मौत हो गई।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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