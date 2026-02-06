झारखंड सरकार का ऐलान, अब खिलाड़ियों को देगी पेंशन, 5-20 हजार हर महीने
झारखंड सरकार राज्य के खिलाड़ियों को पेंशन देगी। खिलाड़ियों को पांच हजार से लेकर 20 हजार रुपये तक की पेंशन मिलेगी। इसे 10 श्रेणियों में बांटा गया है। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को पेंशन देने को नए सिरे से रिस्ट्रक्चर किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजिक कैबिनेट की बैठक में इस पर सहमति बनी। कैबिनेट की बैठक में 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी और दो प्रस्ताव स्थगित कर दिए गए।
सरकार ने अंतराराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर की हर महत्वपूर्ण खेल प्रतिस्पर्द्धाओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पेंशन देने का निर्णय लिया है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकार 20 हजार मासिक पेंशन देगी। वहीं, वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, सैफ से लेकर नेशनल गेम्स में पदक विजेताओं को पांच हजार से 16 हजार तक पेंशन मिलेगी। नेशनल गेम्स के पदक विजेताओं को सबसे कम पांच हजार रुपए पेंशन मिलेगी।
2727 पद कार्मिक को प्रत्यर्पित
कैबिनेट की बैठक में पेयजल स्वच्छता, जल संसाधन व अन्य विभागों को एकाउंटिंग और वर्क्स मैनेजमेंट में सेवा प्रदाता के रूप में सहायता देनेवाली सी-डैक कंपनी को सेवा विस्तार दिया है। जल संसाधन विभाग के तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के 2727 पदों को कार्मिक को प्रत्यर्पित किया गया है। इसके अलावा सिदो-कान्हू, कोल्हान और विभावि के शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मियों के पदों को रिस्ट्रक्चर किया गया है।
सीएम बोले, केंद्रीय बजट में देश के विकास पर कितना खर्च
सीएम हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रालय में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बजट में देश के विकास पर कितनी राशि खर्च होगी, इस पर सवाल उठाया और कहा कि पूरे देश में भुखमरी की स्थिति खड़ी हो जाएगी।
जेपीएससी : परीक्षा में उम्र में छूट का प्रस्ताव स्थगित
कैबिनेट की बैठक में जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए उम्र सीमा में छूट के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। आयोग ने न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा का कट ऑफ डेट अगस्त 2026 रखा है। कार्मिक व प्रशासनिक सुधार विभाग ने उम्र सीमा में छूट के लिए अगस्त 2023 का प्रस्ताव दिया था। वहीं, छात्र कट ऑफ डेट अगस्त 2018 करने की लगातार मांग कर रहे हैं। इस मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रस्ताव को स्थगित रख लिया है। इसे अगली कैबिनेट की बैठक में रखा जा सकेगा। पिछली जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में उम्र सीमा का कट ऑफ डेट अगस्त 2017 था। इसलिए छात्र-छात्रा अगली जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का कट ऑफ डेट अगस्त 2018 रखने की मांग कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं।
