झारखंड मौसम पर बड़ा अपडेट, आज से 12 जिलों में चलेगी शीतलहर; कैसा रहेगा रांची का मौसम

संक्षेप: झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तापमान में तेजी से गिरावट देखने को मिलेगी।

Dec 25, 2025 06:34 am IST

रांची मौसम विभाग केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार, कुहासा छंटने के बाद उत्तर से आने वाली सर्द हवाओं का पूरा रुख झारखंड की ओर है, जो शीतलहर का कारण बनेगी। शीतलहर से प्रभावित होने वाले जिलों में तापमान में दो से तीन डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। उधर, बुधवार को गुमला का न्यूनतम तापमान राज्यभर में सबसे कम 3.9 डिग्री दर्ज किया। वहीं रांची का पारा 8.5 डिग्री रहा। उधर, बीएयू मौसम केंद्र के अनुसार, कांके का पारा 4 डिग्री जबकि मैकलुस्कीगंज का पांच डिग्री दर्ज किया गया। सर्द हवा के रुख से राज्य के अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री तक नीचे चल रहा है। रांची का अधिकतम तापमान 22.6 और न्यूनतम 8.5 डिग्री रहा। पिछले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में एक डिग्री की गिरावट दर्ज की गई।

कुहासे से घटी दृश्यता, रांची एयरपोर्ट से सात विमान रद्द मौसम विभाग के अनुसार, पलामू, उत्तरी छोटानागपुर और दक्षिणी छोटानागपुर के अधिकांश हिस्सों में बुधवार को भी कुहासा छाया रहा। सुबह के दौरान रांची में 500 मीटर, देवघर में 400 मीटर और जमशेदपुर में 500 मीटर की दृश्यता रही। रांची से सात विमानों को रद्द कर दिया गया। तीन विमान विलंब से आए। 8.25 बजे आनेवाला पुणे-रांची दो घंटे देर 10.25 बजे आया। वहीं, रांची-बेंगलुरु भी दो घंटे देर रहा। हैदराबाद-रांची विमान दो घंटे लेट आया। तेज धूप निकलने के बाद 11 बजे कुहासा छंटने पर विमानों का उड़ान सामान्य हुआ।

जिलों का न्यूनतम तापमान गुमला 3.9

मेदिनीनगर 6.1

खूंटी 6.8

लोहरदगा 7.2

हजारीबाग 7.2

कोडरमा 7.7

बोकारो 8.2

रांची 8.5

सिमडेगा 9.2

लातेहार 9.3

- संताल-कोल्हान को छोड़कर सभी जिलों में दिखेगा असर

- गुमला का न्यूनतम तापमान राज्य में सबसे कम 3.9 डिग्री

- कांके का पारा 4, मैकलुस्कीगंज का 5, रांची का 8.5 डिग्री