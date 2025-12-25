Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharia coal mine fire victims will get flats announced central government
झरिया खदान में आग से विस्थापितों को खुशखबरी, सरकार ने किया फ्लैट देने का ऐलान

झरिया खदान में आग से विस्थापितों को खुशखबरी, सरकार ने किया फ्लैट देने का ऐलान

संक्षेप:

केंद्रीय कोयला-खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने झारिया के विस्थापितों को खुशखबरी दी है। रेड्डी ने बुधवार को कहा कि झारखंड के धनबाद जिले में स्थित झरिया खदान में लगी आग से विस्थापित हुए परिवारों को बेलगरिया टाउनशिप में पट्टे पर फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे।

Dec 25, 2025 08:17 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, धनबाद
share Share
Follow Us on

केंद्रीय कोयला-खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने झारिया के विस्थापितों को खुशखबरी दी है। रेड्डी ने बुधवार को कहा कि झारखंड के धनबाद जिले में स्थित झरिया खदान में लगी आग से विस्थापित हुए परिवारों को बेलगरिया टाउनशिप में पट्टे पर फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे। बेलगरिया टाउनशिप में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रेड्डी ने कहा कि विस्थापित परिवारों की कई पीढ़ियां इन मकानों में रह सकती हैं, लेकिन वे इन्हें बेच नहीं सकतीं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रेड्डी ने बेलगारिया टाउनशिप में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया, जिसे झरिया पुनर्वास विकास प्राधिकरण (जेआरडीए) ने कोयला खदान में लगी आग से प्रभावित परिवारों और भूस्खलन-संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए विकसित किया है। मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार खतरनाक क्षेत्रों से निवासियों का सुरक्षित स्थानों पर पुनर्वास कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जिला प्रशासन, बीसीसीएल और जेआरडीए निवासियों के हित में इस दिशा में अथक प्रयास कर रहे हैं।

रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी झरिया खदान में आग से प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा हर महीने करते हैं। उन्होंने कहा कि बेलगारिया टाउनशिप का मुख्य उद्देश्य निवासियों को सुरक्षा प्रदान करना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। इसी कारण से झरिया मास्टर प्लान तैयार किया गया है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।