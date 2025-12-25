झरिया खदान में आग से विस्थापितों को खुशखबरी, सरकार ने किया फ्लैट देने का ऐलान

संक्षेप: केंद्रीय कोयला-खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने झारिया के विस्थापितों को खुशखबरी दी है। रेड्डी ने बुधवार को कहा कि झारखंड के धनबाद जिले में स्थित झरिया खदान में लगी आग से विस्थापित हुए परिवारों को बेलगरिया टाउनशिप में पट्टे पर फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे।

केंद्रीय कोयला-खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने झारिया के विस्थापितों को खुशखबरी दी है। रेड्डी ने बुधवार को कहा कि झारखंड के धनबाद जिले में स्थित झरिया खदान में लगी आग से विस्थापित हुए परिवारों को बेलगरिया टाउनशिप में पट्टे पर फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे। बेलगरिया टाउनशिप में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रेड्डी ने कहा कि विस्थापित परिवारों की कई पीढ़ियां इन मकानों में रह सकती हैं, लेकिन वे इन्हें बेच नहीं सकतीं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

रेड्डी ने बेलगारिया टाउनशिप में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया, जिसे झरिया पुनर्वास विकास प्राधिकरण (जेआरडीए) ने कोयला खदान में लगी आग से प्रभावित परिवारों और भूस्खलन-संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए विकसित किया है। मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार खतरनाक क्षेत्रों से निवासियों का सुरक्षित स्थानों पर पुनर्वास कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जिला प्रशासन, बीसीसीएल और जेआरडीए निवासियों के हित में इस दिशा में अथक प्रयास कर रहे हैं।