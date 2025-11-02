Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Jharia, burning for a hundred years, the dark stories of the coal mines.
100 सालों से सुलग रहा झरिया, धरती उगल रही आग; पढ़िए कोयला खदानों से जुड़ी काली सच्चाई

संक्षेप: कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 1916 में यानी आज से करीब 109 साल पहले यहां की एक खदान में आग लगने की पहली घटना सामने आई थी। तब से ओवरबर्डन मलबे के भीतर कई बार आग लग चुकी है।

Sun, 2 Nov 2025 07:22 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, झरिया
झारखंड का झरिया बीते 100 सालों से सुलग रहा है। यहां की धरती आग उगलती है, वजह है जमीन के अंदर मौजूद कोयला खदानों में लगी आग। यही आग रह-रहकर धरती का सीना चीरकर बाहर निकलती है और इंसानों, जानवरों, पेड़-पौधों को निगल लेती है या फिर रह-रहकर नष्ट कर रही है। यहां के लोग मौत के साए में जीने को मजबूर हैं।

दरअसल झरिया धनबाद के अंतर्गत आने वाला एक कोयला क्षेत्र है, जो भारत के सबसे बड़े कोयला भंडार में से है। अनुमान है कि यहां करीब 19.4 बिलियन टन कोकिंग कोल मौजूद है, जो कि करीब 300 मीटर नीचे ही मिलना शुरू हो जाता है। यहां 23 बड़ी भूमिगत और 9 खुली खदाने हैं।

109 साल पहले लगी थी आग

इतना बड़ा कोयला भंडार होने के कारण यहां अंग्रेजों के जमाने (साल 1894) से खनन हो रहा है। कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 1916 में यानी आज से करीब 109 साल पहले यहां की एक खदान में आग लगने की पहली घटना सामने आई थी। तब से ओवरबर्डन मलबे के भीतर कई बार आग लग चुकी है।

इलाके में काफी समय तक अवैज्ञानिक तरीके से खनन होता रहा है। इसके चलते धरती के अंदर लगी आग लगातार बढ़ती ही रही, जिसे आज तक काबू में नहीं किया जा सका है। लगातार आग के चलते जमीन जगह-जगह चटकने लगी है। घरों की दीवारों में दरारें आने लगी हैं। आज ये आग यहां के आदिवासियों और गरीबों के लिए जीवन का हिस्सा जरूर बन गई है, लेकिन ये बेबस लोग मौत के साए में जीने को मजबूर हैं।

करीब 4.5 लाख लोग मौत के साए में जी रहे

डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के मुताबिक, झरिया शहर और उसके आस-पास के करीब 450,000 लोगों को जमीन के अंदर लगी आग से खतरा है। कोयला खदानों में लगातार खनन होने से यहां की जमीन बंजर हो गई है। बंजर जमीन पर पेड़-पौधों और जीवों का अस्तित्व संकट में है।

हवा, पानी और जमीन में घुल रहा जहर

CSIR- सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिग एंड फ्यूल रिसर्च, धनबाद की रिपोर्ट के मुताबिक- जमीन में लगी आग से भारी मात्रा में जहरीली गैसें, ग्रीन हाउस गैसें निकल रही हैं। इससे यहां की जमीन और पानी में जहर घुलने लगा है। इनमें निकलने वाली गैसों में- CO2, CO, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड, और ग्रीन हाउस गैसें मौजूद हैं। ये सभी गैसें ग्लोबल वॉर्मिंग और लंबे समय में इंसानी जीवन को बुरी तरह प्रभावित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

1900 मैट्रिक टन कोयला के नुकसान की संभावना

धरती के अंदर लगातार सुलग रही आग से वहां मौजूद कोयले को भी नुकसान हो रहा है। CSIR की इसी रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक 38 मैट्रिक टन कोकिंग कोल जमीन के अंदर ही अंदर जलकर राख हो गया है। वहीं आग लगने के कारण करीब 1900 मैट्रिक टन कोयला फंस गया है, जिसे निकालना नामुमकिन साबित हो रहा है।

बेरोजगारी, प्रवास और गरीबी का दुष्चक्र

झरिया कोल फील्ड में करीब 13 लाख लोग रहते हैं। यहां की 83 फीसदी आबादी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष तौर पर कोयला खनन से जुड़ी है। जमीन के अंदर आग लगने के कारण यहां के लोगों को दूसरी जगह ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी असफल साबित हुई हैं। क्योंकि, इन लोगों की रोजी-रोटी इसी खनन से जुड़ी है, जिस कारण ये लोग लौटकर आ जाते हैं या फिर रोजाना आते हैं। इसलिए ये आग आज भी इन लोगों के जीवन को सुलगा रही है और लोग गरीबी, बेरोजगारी, प्रवास के दुष्चक्र में फंसकर रह गए हैं।

