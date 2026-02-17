JEE मेन का रिजल्ट जारी, वैष्णवी बनी झारखंड टॉपर; नैतिक ने बढ़ाया राजधानी का मान
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने JEE मेन के पहले सत्र का रिजल्ट सोमवार देर शाम जारी किया। देर रात तक मिली जानकारी के अनुसार, 99.977 पर्सेंटाइल के साथ वैष्णवी कुमारी झारखंड टॉपर बनी हैं। वहीं रांची के नैतिक शर्मा 99.972 पर्सेंटाइल के साथ रांची के टॉप स्कोरर रहे।
जमशेदपुर के तीन छात्र मुकुल महतो ने 99.96, अभिनव आदित्य ने 99.79 और अयान सिंह ने 99.79 पर्सेंटाइल, धनबाद के दो छात्र अभिनव कुमार ने 99.74 और सौरभ ने 99.76 पर्सेंटाइल हासिल किए। जो छात्र JEE मेन में पास हुए हैं, वे JEE एडवांस्ड परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। JEE एडवांस्ड पास करने वाले छात्र कई चरणों वाली काउंसलिंग प्रक्रिया से भी गुजरेंगे। इसके बाद संस्थानों में प्रवेश के पात्र होंगे। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर परिणाम देख सकते हैं।
देशभर के 12 अभ्यर्थियों को 100 पर्सेंटाइल
सेशन वन की परीक्षा में देश के 12 अभ्यर्थियों ने 100 पर्सेंटाइल अंक हासिल किए हैं। इनमें राजस्थान से तीन, आंध्र प्रदेश से दो और दिल्ली, बिहार, ओडिशा, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात व तेलंगाना से एक-एक अभ्यर्थी शामिल हैं। इनमें सभी 12 उम्मीदवार पुरुष हैं। इनमें 11 सामान्य वर्ग से हैं। झारखंड से एक भी छात्र को 100 पर्सेंटाइल नहीं मिला है।
नैतिक ने बढ़ाया राजधानी का मान
सिमडेगा के मूल निवासी नैतिक शर्मा ने जेईई मेन के पहले सत्र में 99.972 पर्सेंटाइल प्राप्त कर राजधानी का मान बढ़ाया है। अपनी सफलता का मंत्र साझा करते हुए नैतिक ने बताया कि पिछली बार कम अंक आने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और ड्रॉप लेकर दोबारा तैयारी शुरू की। प्रतिदिन 12 से 13 घंटे कड़ी पढ़ाई की और विशेष रूप से गणित व रसायन विज्ञान (केमिस्ट्री) पर ध्यान केंद्रित किया। महीने में 7 से 8 मॉक टेस्ट और निरंतर अभ्यास को उन्होंने अपनी उपलब्धि का आधार बताया। नैतिक ने अपनी इस सफलता का श्रेय परिवार के सहयोग और मार्गदर्शन को दिया है।
बता दें कि पेपर वन (बीई-बीटेक) की परीक्षा 21, 22, 23, 24 और 28 जनवरी को आयोजित की गई थी। इसमें झारखंड से लगभग 10 हजार अभ्यर्थी शामिल हुए थे। एनटीए की ओर से पहले ही घोषणा की गई थी कि 16 फरवरी को परिणाम जारी होगा।
