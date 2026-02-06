जेडी हाई स्ट्रीट के मालिक ने किया सुसाइड! रांची में बिल्डिंग से कूदकर दे दी जान
रांची के जेडी हाई स्ट्रीट के मालिक अनुराग सरावगी ने ब्लेयर अपार्टमेंट की 6वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। घटना गुरुवार देर रात 11 बजे की है। मृत अनुराग सरावगी इसी अपार्टमेंट की छठी मंजिल पर रहते थे।
रांची के जेडी हाई स्ट्रीट के मालिक अनुराग सरावगी ने ब्लेयर अपार्टमेंट की छठी मंजिल से कूदकर जान दे दी। घटना गुरुवार देर रात 11 बजे की है। मृत अनुराग सरावगी इसी अपार्टमेंट की छठी मंजिल पर रहते थे। अपार्टमेंट में रहनेवाले लोगों से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने बताया कि अनुराग देर रात अपनी बालकनी में किसी से मोबाइल पर चिल्ला-चिल्ला कर बात कर रहे थे। इसी दौरान अचानक उन्होंने बालकनी से छलांग लगा दी। सबसे पहले दाई के कानों में उनके गिरने की आवाज सुनाई दी। इसके बाद उसने घरवालों को इसकी जानकारी दी। धीरे-धीरे पूरे रांची शहर में यह घटना आग की तरह फैल गई। अपार्टमेंट में अनुराग के शुभचिंतकों की भीड़ लग गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स लेकर चली गई।
रांची पुलिस के अनुसार, ब्लेयर अपार्टमेंट निवासी अनुराग की सास का इलाज चेन्नई में चल रहा है। बुधवार को ही उनकी पत्नी और बेटा चेन्नई गए थे। हालांकि घर में उनके बीमार मां-पिता मौजूद थे। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। जांच के बाद ही मौत के कारणों का पता चलेगा।
अनुराग सरावगी के जान देने पर देर रात मचा हड़कंप
ब्लेयर अपार्टमेंट की छठी मंजिल से कूदकर जेडी हाई स्ट्रीट के मालिक अनुराग सरावगी ने आत्महत्या कर ली। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद सिटी एसपी पारस राणा, कोतवाली डीएसपी प्रकाश, हिंदपीढ़ी थानेदार रंजीत कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।
जानकारों के अनुसार अनुराग के फर्म ने रांची के जेडी हाईस्ट्रीट मॉल और जेडी सिनेमाज तथा गोवा में जेडी विला आदि प्रीमियम प्रॉपर्टीज का निर्माण किया है। घटना की सूचना मिलते ही हिंदपीढ़ी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं, पुलिस ने घटनास्थल पर मौजूद लोगों और परिजनों से पूछताछ शुरू कर दी है। हालांकि, फिलहाल अनुराग सरावगी द्वारा यह कदम उठाने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। घटनास्थल से किसी सुसाइड नोट की बरामदगी को लेकर अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं मृतक किसी वित्तीय दबाव, व्यापारिक घाटे, पारिवारिक विवाद या मानसिक तनाव से तो नहीं जूझ रहे थे। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।
