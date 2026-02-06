Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़JD high street wner cmmitted suicide jumping frm buiding
जेडी हाई स्ट्रीट के मालिक ने किया सुसाइड! रांची में बिल्डिंग से कूदकर दे दी जान

जेडी हाई स्ट्रीट के मालिक ने किया सुसाइड! रांची में बिल्डिंग से कूदकर दे दी जान

संक्षेप:

रांची के जेडी हाई स्ट्रीट के मालिक अनुराग सरावगी ने ब्लेयर अपार्टमेंट की 6वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। घटना गुरुवार देर रात 11 बजे की है। मृत अनुराग सरावगी इसी अपार्टमेंट की छठी मंजिल पर रहते थे।

Feb 06, 2026 07:48 am IST Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
रांची के जेडी हाई स्ट्रीट के मालिक अनुराग सरावगी ने ब्लेयर अपार्टमेंट की छठी मंजिल से कूदकर जान दे दी। घटना गुरुवार देर रात 11 बजे की है। मृत अनुराग सरावगी इसी अपार्टमेंट की छठी मंजिल पर रहते थे। अपार्टमेंट में रहनेवाले लोगों से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने बताया कि अनुराग देर रात अपनी बालकनी में किसी से मोबाइल पर चिल्ला-चिल्ला कर बात कर रहे थे। इसी दौरान अचानक उन्होंने बालकनी से छलांग लगा दी। सबसे पहले दाई के कानों में उनके गिरने की आवाज सुनाई दी। इसके बाद उसने घरवालों को इसकी जानकारी दी। धीरे-धीरे पूरे रांची शहर में यह घटना आग की तरह फैल गई। अपार्टमेंट में अनुराग के शुभचिंतकों की भीड़ लग गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स लेकर चली गई।

रांची पुलिस के अनुसार, ब्लेयर अपार्टमेंट निवासी अनुराग की सास का इलाज चेन्नई में चल रहा है। बुधवार को ही उनकी पत्नी और बेटा चेन्नई गए थे। हालांकि घर में उनके बीमार मां-पिता मौजूद थे। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। जांच के बाद ही मौत के कारणों का पता चलेगा।

अनुराग सरावगी के जान देने पर देर रात मचा हड़कंप

ब्लेयर अपार्टमेंट की छठी मंजिल से कूदकर जेडी हाई स्ट्रीट के मालिक अनुराग सरावगी ने आत्महत्या कर ली। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद सिटी एसपी पारस राणा, कोतवाली डीएसपी प्रकाश, हिंदपीढ़ी थानेदार रंजीत कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।

जानकारों के अनुसार अनुराग के फर्म ने रांची के जेडी हाईस्ट्रीट मॉल और जेडी सिनेमाज तथा गोवा में जेडी विला आदि प्रीमियम प्रॉपर्टीज का निर्माण किया है। घटना की सूचना मिलते ही हिंदपीढ़ी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं, पुलिस ने घटनास्थल पर मौजूद लोगों और परिजनों से पूछताछ शुरू कर दी है। हालांकि, फिलहाल अनुराग सरावगी द्वारा यह कदम उठाने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। घटनास्थल से किसी सुसाइड नोट की बरामदगी को लेकर अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं मृतक किसी वित्तीय दबाव, व्यापारिक घाटे, पारिवारिक विवाद या मानसिक तनाव से तो नहीं जूझ रहे थे। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।

Mohammad Azam

Mohammad Azam

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

Jharkhand News
