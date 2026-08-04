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आज से भूख हड़ताल और 10 को विधानसभा घेराव; जंतर-मंतर की राह पर रांची में छात्रों का आंदोलन

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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जंतर-मंतर की राह पर रांची में छात्रों ने आंदोलन शुरू किया है। परीक्षा में गड़बड़ियों के खिलाफ सीबीआई और ईडी जांच की मांग कर रहे छात्र आज से भूख हड़ताल शुरू करेंगे। 10 अगस्त को विधानसभा घेराव करेंगे।

Jantar Mantar like protest in ranchi
जंतर-मंतर की राह पर रांची में छात्रों का आंदोलन

Ranchi Students Protest: परीक्षा की गड़बड़ियों को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर की तरह रांची में छात्रों ने आंदोलन शुरू किया है। यहां हजारों छात्र जेपीएससी और जेएसएससी की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी आंदोलन को समर्थन देते हुए जल्द रांची में आंदोलन से जुड़ने की बात कही है। आंदोलनकारी छात्र आज शाम 3 बजे के बाद से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे। 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है।

इससे पहले सोमवार को राजधानी रांची स्थित जयपाल सिंह स्टेडियम में चार से पांच हजार से अधिक छात्रों ने फ्लैश मार्च निकालकर जोरदार विरोध-प्रदर्शन किया। छात्रों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई।

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सीबीआई और ईडी से जांच की मांग

आंदोलनकारी छात्रों ने घोषणा की, कि मंगलवार से वे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जबकि 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव कर सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखेंगे। प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए छात्र प्रतिनिधि रविंद्र पासवान और पीयूष कुमार सिंह ने कहा कि जेपीएससी और जेएसएससी की कई परीक्षाओं में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। ऐसे में पूरे मामले की जांच सीबीआई और ईडी से कराई जानी चाहिए। उनका कहना था कि सीबीआई प्रशासनिक स्तर पर हुई गड़बड़ियों की जांच करे, जबकि ईडी परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े आर्थिक लेन-देन और वित्तीय अनियमितताओं की पड़ताल करे।

दोबारा परीक्षा लेने की मांग

छात्र नेताओं ने अभय तिवारी की कथित संलिप्तता की जांच कर उनसे संबंधित सभी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की। उन्होंने जेएसएससी सीजीएल, एपीपी, सीडीपीओ, एफएसओ, बैकलॉग बहाली, एससीएफ जेट समेत अन्य विवादित परीक्षाओं को निरस्त कर नई प्रक्रिया के तहत दोबारा परीक्षा लेने की मांग रखी। छात्रों का आरोप है कि नेपाल में 135 प्रश्न हूबहू मिलने की जानकारी अभ्यर्थियों ने पहले ही दी थी, लेकिन जांच एजेंसियों ने इस महत्वपूर्ण साक्ष्य को अदालत के सामने प्रस्तुत नहीं किया।

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परीक्षाओं की सुनवाई को फास्ट ट्रैक का गठन हो

छात्रों ने विवादित परीक्षाओं की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने और 90 दिनों में जांच व न्यायिक प्रक्रिया पूरी करने की मांग भी रखी। बताया कि मंगलवार को शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने के लिए तीन बजे श्रद्धांजलि मार्च निकाला जाएगा। इसके बाद अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू होगी। 10 अगस्त को हजारों छात्र विधानसभा का घेराव करेंगे।

जेपीएससी का कटऑफ वर्ष 2018 करने की मांग

छात्रों ने परीक्षा प्रणाली में सुधार की भी मांग उठाई। कहा कि राज्य में प्रत्येक वर्ष नियमित परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाए, जेपीएससी के लिए आयु सीमा का कटऑफ वर्ष 2018 किया जाए तथा किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से नहीं कराया जाए। साथ ही जेपीएससी और जेएसएससी जैसे संवैधानिक आयोगों में राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं करने की भी मांग की गई।

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Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


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