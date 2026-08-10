Jamtara News: भाजपा को न आदिवासियों से न प्रेम है न उनके अधिकारों की चिंता

Jamtara News: जामताड़ा में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने आदिवासी संस्कृति की सराहना की और भाजपा पर निशाना साधा। फुरकान अंसारी ने आदिवासी अधिकारों की रक्षा का महत्व बताया।

Jamtara News: जामताड़ा। स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी के जामताड़ा स्थित आवास पर रविवार को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूरा परिसर आदिवासी संस्कृति, एकजुटता और उत्साह से सराबोर रहा। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद फुरकान अंसारी शामिल हुए। इस दौरान मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने समाज के वरिष्ठ एवं गण्य मान्य लोगों को सम्मानित किया। विशेष रूप से महिलाओं को सम्मान स्वरूप साड़ी भेंट की। वही मंत्री ने भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने 20 वर्षों तक झारखंड को लूटने का काम किया है और इस लूट के पाई-पाई का हिसाब लिया जाएगा। भाजपा को यहां के आदिवासियों से न प्रेम है और न ही उनके अधिकारों की चिंता।

आदिवासी अधिकारों की रक्षा उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने झारखंड के सीधे-साधे लोगों को बरगलाकर सत्ता हासिल की प्रदेश को लूट का अड्डा बना दिया था। आदिवासियों की जमीन पर किसी की नजर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जामताड़ा में आदिवासी जमीन से जुड़े भाजपा कार्यालय के मुद्दे का भी उल्लेख करते हुए कहा कि आदिवासी समाज को अपनी जमीन और अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा सजग रहना होगा। कहा कि सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड विकास की राह पर अग्रसर है।

आदिवासी समाज का अधिकार वही पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने विश्व आदिवासी दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि झारखंड आदिवासियों की धरती है और इस पर आदिवासी समाज का पूरा अधिकार है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आदिवासियों के अधिकारों और पेसा कानून को कमजोर करने की कोशिशों को समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में पहले मतदाता अपने नेता चुनते थे, लेकिन आज ऐसी परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं जहां नेता मतदाता को चुनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एसआईआर को लेकर लोगों से विशेष रूप से सजग रहने की अपील की। मौके पर कांग्रेस नेत्री शबाना खातून, जिप अध्यक्ष दीपिका बेसरा, इरशादुल हक अरसी, बीरबल अंसारी, बुलु चक्रवर्ती, मुश्ताक अंसारी सहित अन्य उपस्थित थे।