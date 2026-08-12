Jamtara News: पीएलए बैठक में महिलाओं को पोषण व परिवार नियोजन की दी जानकारी
Jamtara News: नारायणपुर प्रखंड के भेलाटांड़ गांव में मंगलवार को पीएलए बैठक का आयोजन हुआ। सहिया साथी अंजू देवी ने महिलाओं को पोष्टिक आहार और जंक फूड के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया। इसके साथ ही, परिवार नियोजन और नवजात शिशु की देखभाल के बारे में भी जानकारी दी गई।
Jamtara News: नारायणपुर प्रखंड के भेलाटांड़ गांव में मंगलवार को पीएलए बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता सहिया साथी अंजू देवी ने की। इस दौरान गांव की महिलाओं को पोष्टिक आहार के महत्व और जंक फूड के दुष्प्रभावों की जानकारी देकर जागरूक किया गया। सहिया साथी ने महिलाओं को परिवार नियोजन के विभिन्न तरीकों की जानकारी दी और इसे अपनाने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा नवजात शिशु की सही तरीके से देखभाल करने के बारे में भी विस्तार से बताया गया। उन्होंने कहा कि नवजात को समय पर स्तनपान कराने के साथ उसकी स्वच्छता और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना जरूरी है।
मौके पर स्वास्थ्य सहिया बसंती देवी समेत अन्य महिलाएं मौजूद थीं।
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