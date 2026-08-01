Jamtara News: सर्पदंश से महिला की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती
Jamtara News: नारायणपुर के पोस्ता गांव में शुक्रवार शाम को एक महिला, जो धान रोपने के बाद घर लौट रही थी, को एक विषैले सांप ने डंस लिया। परिजनों ने तुरंत उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) नारायणपुर में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। चिकित्सकों ने कहा कि महिला की स्थिति फिलहाल स्थिर है।
Jamtara News: नारायणपुर, प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के पोस्ता गांव में शुक्रवार शाम सर्पदंश से एक महिला की तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) नारायणपुर में भर्ती कराया। जहां उसका इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार पोस्ता गांव निवासी बीरू दास की पत्नी फुदनी देवी (50) शुक्रवार शाम करीब 6:30 बजे धान रोपनी का कार्य कर घर लौट रही थीं। इसी दौरान रास्ते में किसी विषैले सांप ने उनके दाहिने पैर में डंस लिया। सर्पदंश के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। महिला ने इसकी जानकारी परिजनों को दी। जिसके बाद परिजन बिना देर किए उन्हें सीएचसी नारायणपुर लेकर पहुंचे।
अस्पताल में चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार शुरू किया और उन्हें निगरानी में रखा है। चिकित्सकों के अनुसार महिला का इलाज जारी है तथा उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है।
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