Jamtara News: 5 अगस्त को होगा मतदाता सूची प्रारूप का प्रकाशन
Jamtara News: जामताड़ा में, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 05 अगस्त को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित होगा। नए मतदाता जो 01 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष के हो रहे हैं, वे फॉर्म 6 भर सकते हैं। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 04 सितंबर 2026 है। सोशल मीडिया पर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।
Jamtara News: जामताड़ा, प्रतिनिधि। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड से प्राप्त सूचना एवं निर्देश के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी आलोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण, 2026 कार्यक्रम के क्रम में आगामी 05 अगस्त को मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के उपरांत वैसे नये मतदताओं, जिनकी उम्र 01 अक्टूबर, 2026 को 18 वर्ष पूरी हो रही हो या वैसे पात्र नागरिक जिनका किसी कारण से इस प्रारूप मतदाता सूची में नाम नहीं है, वे विहित घोषणा प्रपत्र के साथ फॉर्म 6 भर सकते हैं। ताकि नियमानुसार उनके नाम को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में शामिल किया जा सके।
मतदाता फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया
डीसी ने बताया कि नये फॉर्म 6 जमा करने हेतु 05 अगस्त 2026 से 04 सितम्बर 2026 तक समय निर्धारित है। इस दौरान पात्र भारतीय नागरिक अपने बीएलओ के माध्यम से या ऑनलाईन माध्यम से फॉर्म 6 जमा कर सकते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के बारे में अधिक से अधिक नागरिकों तक जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 05 अगस्त 2026 (मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के दिन) को दो घंटे का सोशल मीडिया अभियान (सुबह 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक) निर्धारित किया गया है। उक्त अभियान के क्रम में फेसबुक, ट्वीटर (एक्स), इंस्टाग्राम, यू-ट्यूब आदि सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर हैशटैग अभियान हैशटैग न्यू वोटर चलाया जाएगा।
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