Jamtara News: सीओ ने किया विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण
Jamtara News: नारायणपुर के निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी ने रविवार को मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण शिविर की जानकारी ली। नए मतदाताओं को फार्म-6 भरकर आवेदन करने और त्रुटियों के लिए फार्म-8 का उपयोग करने की सलाह दी। 8 एवं 9 अगस्त को विशेष कैंप आयोजित होंगे।
Jamtara News: नारायणपुर। निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी देवराज गुप्ता ने रविवार को नारायणपुर प्रखंड के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नारायणपुर प्रखंड के विभिन्न मतदान केंद्रों में आयोजित मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण शिविर का जायजा लिया। इस दौरान नारायणपुर प्रखंड के सामुदायिक भवन बोरवा स्थित मतदान केंद्र संख्या 76 एवं 77 तथा पेटारी मतदान केंद्र संख्या 54 तथा चिरुडीह मतदान केंद्र संख्या 55 का जांच कर संबंधित बीएलओ को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि जिन पात्र लोगों का नाम अभी तक मतदाता सूची में नहीं जुड़ा है, वे फार्म-6 भरकर नए मतदाता के रूप में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन करें।
वहीं मतदाता सूची में किसी प्रकार की त्रुटि या सुधार की आवश्यकता होने पर फार्म-8 के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन विभाग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 8 एवं 9 अगस्त को सभी मतदान केंद्रों पर दावा एवं आपत्ति प्राप्त करने के लिए प्रथम विशेष कैंप आयोजित किया गया। इसके बाद 15 अगस्त को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक सभी पंचायत भवनों में ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। 22 एवं 23 अगस्त को द्वितीय विशेष कैंप आयोजित होगा। वहीं 25 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक हाउस टू रॉल वेरीफिकेशन का कार्यक्रम निर्धारित है। मौके पर बीएलओ सुपरवाइजर अमरेंद्र झा, बादल दत्ता आदि मौजूद थे।
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