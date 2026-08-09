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Jamtara News: पांच जगह पांच रिपोर्टर:जामताड़ा विधानसभा के 383 बूथों पर एसआईआर का कैंप,पहले दिन 1237 फॉर्म जमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जामताड़ा
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Jamtara News: जामताड़ा, प्रतिनिधि। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के तहत दावा-आपत्ति दर्ज कराने के लिए शनिवार को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर

Jamtara News: पांच जगह पांच रिपोर्टर:जामताड़ा विधानसभा के 383 बूथों पर एसआईआर का कैंप,पहले दिन 1237 फॉर्म जमा

Jamtara News: मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण, 2026-दावा एवं आपत्ति अवधि में दावा एवं आपत्ति प्राप्त करने हेतु प्रथम दो दिवसीय कैम्प का आयोजन शनिवार से जिला के सभी मतदान केन्द्रों में विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी आलोक कुमार के निर्देशानुसार जिले के सभी मतदान केंद्रों में विशेष शिविर का आयोजन कर मतदाताओं को जानकारी दी गई। वहीं बताया गया कि यह कैंप रविवार को भी आयोजित की जाएगी। साथ हीं नए पात्र मतदाताओं एवं गणना प्रपत्र भरने से वंचित पात्र मतदाताओं से प्रपत्र 6, घोषणा प्रपत्र के साथ जमा किए गए।

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वहीं मतदाताओं के द्वारा मतदान केंद्रों में प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में अपना एवं परिवार का नाम देखा गया।इसके अलावा शिविरों में बीएलओ के द्वारा बताया गया कि जिन पात्र भारतीय नागरिकों का नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है अथवा जो 01अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, वे फॉर्म-6 एवं घोषणा पत्र के साथ भरकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने हेतु बीएलओ को जमा करें। इसके अलावा वैसे पात्र मतदाता का पंजीकरण जो 2026 की मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए थे या जिन्होंने गणना प्रपत्र जमा नहीं किया था, इसके लिए फॉर्म-6 और साथ में घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। वहीं फॉर्म-8 भरकर एक ही परविार के सभी सदस्यों को उस मतदान केन्द्र पर लाया जाएगा जो उनके घर के नजदीक हो। वही पहले दिन मध्य विद्यालय उदलबनी के बूथ संख्या 312 पर एक भी दावा आपत्ति का फार्म प्राप्त नहीं हुआ है। वही कई नए मतदाताओं ने बीएलओ से संपर्क किया हैं।

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