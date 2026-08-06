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Jamtara News: जलापूर्ति योजना की पाइपलाइन बिछाने के क्रम में पक्की सड़क को क्षतिग्रस्त करने का आरोप, ग्रामीणों ने जांच की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जामताड़ा
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Jamtara News: नाला प्रखंड के जामदेही गांव में जलापूर्ति योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने के काम में ग्रामीणों ने अनियमितताओं और विभागीय लापरवाही के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने जांच की मांग करते हुए कहा कि पाइपलाइन बिछाने से गांव की सड़कें भी बाधित हो रही हैं, जिससे उन्हें आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

Jamtara News: जलापूर्ति योजना की पाइपलाइन बिछाने के क्रम में पक्की सड़क को क्षतिग्रस्त करने का आरोप, ग्रामीणों ने जांच की मांग

Jamtara News: नाला प्रखंड के जामदेही गांव में जलापूर्ति योजना के तहत बिछाई जा रही पाइपलाइन को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों ने पाइपलाइन बिछाने के कार्य में अनियमितता, संवेदक की मनमानी और विभागीय लापरवाही का आरोप लगाते हुए इसकी जांच की मांग की है।

ग्रामीणों की चिंताएँ

ग्रामीणों का कहना है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। लेकिन धरातल पर कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आरोप है कि पाइपलाइन बिछाने के दौरान मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। जिससे योजना के सफल क्रियान्वयन पर सवाल उठने लगे हैं।

निर्णायक कार्रवाई की मांग

ग्रामीण तारणी यादव ने बताया कि जिस प्रकार से पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। उससे भविष्य में लोगों को नियमित जलापूर्ति मिलने की संभावना बेहद कम दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि पाइप बिछाने के नाम पर गांव की अच्छी-भली सड़क को उखाड़ दिया गया है। जिससे सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है और ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे बरसात के दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है।

जिला प्रशासन से अपील

उन्होंने जिला प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराते हुए दोषी संवेदक एवं संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने तथा गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य कराने की मांग की है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ग्रामीणों ने पाइपलाइन बिछाने में क्या समस्याएँ बताई हैं?
ग्रामीणों ने पाइपलाइन बिछाने में अनियमितता, संवेदक की मनमानी और विभागीय लापरवाही के आरोप लगाए हैं।
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