Jamtara News: गुरु जी की पुण्यतिथि पर तीन दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का हुआ शुभारंभ
Jamtara News: दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर गांधी मैदान में तीन दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। टूर्नामेंट के पहले दिन आठ टीमों के बीच मुकाबले हुए। इसका उद्घाटन झारखंड विधानसभा अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री ने किया। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और खेलप्रेमी उपस्थित थे।
Jamtara News: पद्म भूषण से सम्मानित दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर मंगलवार को गांधी मैदान में तीन दिवसीय दिशोम गुरु स्व. शिबू सोरेन मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता के पहले दिन आठ टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले खेले गए। देर शाम तक मैचों का दौर जारी रहा। टूर्नामेंट का उद्घाटन झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो एवं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने फुटबॉल पर किक मारकर किया। कार्यक्रम की शुरुआत दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि अशोक मंडल, आयोजन समिति के संरक्षक आनंद टुडू, नरेंद्र मुर्मू, प्रो सुनील हांसदा सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, खिलाड़ी और खेलप्रेमी उपस्थित रहे।
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