Jamtara News: संशोधित/झारखंड के प्रथम प्रोटेम स्पीकर डॉ विश्वेश्वर खां की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन

Jamtara News: नाला विधानसभा के पूर्व विधायक एवं झारखंड के प्रोटेम स्पीकर स्वर्गीय डॉ विश्वेश्वर खां की 12वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस मौके पर उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया और उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में जादोपेटिया चित्रकार समुदाय के लोग एवं अन्य गणमान्य नागरिक शामिल हुए।

Jamtara News: नाला विधानसभा के पूर्व विधायक एवं झारखंड के प्रोटेम स्पीकर रहे स्वर्गीय डॉ विश्वेश्वर खां की 12वीं पुण्यतिथि पर शनिवार को सालपतड़ा प्राथमिक विद्यालय परिसर में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। जादोपेटिया चित्रकार समुदाय के लोगों के अलावा जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी व गणमान्य नागरिकों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी।

श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कार्यक्रम का शुभारंभ बीएनटीसी एजुकेशनल फाउंडेशन की अध्यक्ष व स्वर्गीय डॉ विश्वेश्वर खां की पोती सुष्मिता खां ने किया। उन्होंने कहा कि उनके दादा ने नाला विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समर्पित भाव से सेवा की। उनके आदर्शों को आगे बढ़ाते हुए क्षेत्र की जनता, खासकर सालपतड़ा के जादोपेटिया चित्रकार समुदाय के विकास के लिए काम करना उनका लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि समुदाय के लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास किए जाएंगे। जादोपेटिया चित्रकारों की पारंपरिक चित्रकला समृद्ध कला परंपरा है। इसे संरक्षित करने के साथ चित्रकारों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में भी कार्य किया जाएगा। मौके पर कामरेड अजीत हांसदा, रवि किस्कू, वासुदेव चित्रकार सहित बड़ी संख्या में जादोपेटिया चित्रकार समुदाय के महिला-पुरुष एवं बुद्धिजीवी मौजूद थे।

भाकपा की स्मरण सभा कुंडहित प्रखंड के लायकापुर गांव में शनिवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से पार्टी के दिवंगत नेता एवं पूर्व विधायक सह प्रोटेम स्पीकर डॉ. विश्वेश्वर खां की 12वीं स्मरण सभा श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर पार्टी का झंडा फहराकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामीणों ने भी भाग लिया। स्मरण सभा में मुख्य रूप से भाकपा के राष्ट्रीय परिषद सदस्य कन्हाई चंद्र माल पहाड़िया, जिला परिषद सदस्य वंदना खां, जिला सचिव गौर रवानी एवं गौतम खां उपस्थित रहे।