Jamtara News: ,पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय के पूववर्ती छात्र के हाथों बनी शिबू सोरेन की प्रतिमा का अनावरण
Jamtara News: जामताड़ा, प्रतिनिधि। पीढ़ी तक पहुंचाने का संकल्प भी दोहराया। वहीं विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र एवं मूर्तिकार गोवर्धन मंडल द्वारा तैयार की गई प्रतिमा श
Jamtara News: दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर मंगलवार को पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, जामताड़ा परिसर में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। इससे पूर्व दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। विद्यालय परिवार ने गुरुजी के आदर्शों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का संकल्प भी दोहराया।
समारोह का मुख्य आकर्षण
वहीं विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र एवं मूर्तिकार गोवर्धन मंडल द्वारा तैयार की गई प्रतिमा श्रद्धांजलि समारोह का मुख्य आकर्षण रही। इस मौके पर आयोजित सभा में वक्ताओं ने गुरुजी के संघर्ष, सामाजिक न्याय और झारखंड निर्माण में उनके योगदान को याद किया। मौके पर विद्यालय की प्राचार्या डॉ प्रीति कुमारी श्रीवास्तव, फतेहपुर प्रखंड प्रमुख अरविंद मुर्मू एवं अन्य अतिथियों ने प्रतिमा का अनावरण कर किया। इसके बाद सभी ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए।
गुरुजी का योगदान
मौके पर पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय की प्राचार्य ने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के साथ आदिवासियों, वंचितों और गरीबों के अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया। अलग झारखंड राज्य के गठन में उनका योगदान ऐतिहासिक रहा। उन्होंने विद्यार्थियों से उनके संघर्ष, सादगी और जनसेवा की भावना से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। बताया कि प्रतिमा का निर्माण विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र एवं प्रसिद्ध कलाकार गोवर्धन मंडल ने किया है। अपने ही विद्यालय के छात्र द्वारा गुरुजी की प्रतिमा तैयार किया जाना संस्थान के लिए गौरव का विषय है। मौके पर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के गणमान्य नागरिक, शिक्षक, कर्मचारी और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं शामिल हुए।
प्रश्नोत्तर
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