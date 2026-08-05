Jamtara News: विस अध्यक्ष ने किया दिशोम गुरु शिबू सोरेन के आदमकद प्रतिमा के प्रारूप का अनावरण
Jamtara News: दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर जामताड़ा शहर में उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने गुरुजी के आंदोलन का जिक्र करते हुए झारखंड के विकास पर चर्चा की। स्वास्थ्य मंत्री ने भी उनके योगदान को बताया और कहा कि आज हर व्यक्ति तक विकास योजनाएं पहुंच रही हैं।
Jamtara News: दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर जामताड़ा शहर के इंदिरा चौक पर उनकी आदमकद प्रतिमा के प्रारूप का विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने मंगलवर को अनावरण किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी, डीसी, एसपी सहित झरखंड मुक्ति मोर्चा एवं कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा की गुरुजी के आंदोलन का परिणाम है कि अखंड बिहार के समय और आज के झारखंड में परिस्थितियां बदली है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि तब यहां के लोग उपेक्षित हुआ करते थे। लेकिन आज इस राज्य की बागडोर उनके पुत्र हेमंत सोरेन के हाथ में है और राज्य का चहुंमुखी विकास हो रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि तब हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि जिस दुकान के सामने से गुजरे वहां की चीजों को खरीद सके। लेकिन आज झारखंड आर्थिक रूप से काफी मजबूत हुआ है, यहां के लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं। अब उन चीजों को खरीदने की क्षमता भी रखते हैं। यह स्थिति आज इसलिए है कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने महाजनी प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाया और आंदोलन के जरिए अलग झारखंड राज्य दिलवाया। उन्होंने कहा कि आज जामताड़ा सहित झारखंड राज्य का सर्वांगीण विकास हो रहा है। आने वाले दिनों में झारखंड देश भर के समृद्ध राज्यों में से एक होगा.
स्वास्थ्य मंत्री का योगदान
वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि गुरू जी ने झारखंड राज्य अलग नहीं दिया होता तो आज ना रविंद्रनाथ महतो विधानसभा अध्यक्ष होते और ना हीं इरफान अंसारी मंत्री होते। उन्होंने कहा कि उनका जामताड़ा से पुराना लगाव रहा है। यहां की जनता ने उन्हें हमेशा अपना समर्थन दिया। आज उनके पुत्र झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में सरकार बेहतर काम कर रही है। अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाएं पहुंच रही है और विकास हो रहा है।
स्थानीय नेताओं की बातें
वहीं कार्यक्रम को स्थानीय नेताओं ने भी संबोधित किया। मौके पर डीसी आलोक कुमार, एसपी शंभू कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष नरेंद्र मुर्मू, कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक सहउपाध्यक्ष आनंद टुडू, केंद्रीय कार्यसमिति सदस्य अशोक मंडल, कोषाध्यक्ष प्रदीप मंडल, अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष सगीर खान, चमेली देवी, प्रो कैलाश साव साहित अन्य अपस्थित थे।
अवलोकन और प्रश्न
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