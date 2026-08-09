Jamtara News: जीपीडीपी को जनभागीदारी आधारित बनाने पर जोर, जीपीएफटी का अंतिम प्रशिक्षण संपन्न
Jamtara News: जामताड़ा प्रखंड में ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के प्रभावी और पारदर्शी कार्यान्वयन के लिए तीसरे बैच का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। जीपीएफटी सदस्यों ने विभिन्न विकास योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम में पंचायत स्तर पर जनभागीदारी को सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई।
Jamtara News: ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) वर्ष 2026-27 को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं जनभागीदारी आधारित बनाने के उद्देश्य से जामताड़ा प्रखंड में आयोजित ग्राम पंचायत सहयुक्तकर्ता दल (जीपीएफटी) के तीसरे एवं अंतिम बैच का दो दिवसीय प्रशिक्षण शनिवार को प्रखंड सभागार में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में संबंधित पंचायतों के जीपीएफटी सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रशिक्षण के अंतिम चरण में शहरपुरा, सिउलीबाड़ी, सोनबाद, सुखजोरा, सुपायडीह, उदलबनी एवं रानीडीह पंचायतों के ग्राम पंचायत सहयुक्तकर्ता दल के सदस्य शामिल हुए। प्रशिक्षण कार्यक्रम को तीन चरणों में आयोजित किया गया। जिसके तहत सभी संबंधित पंचायतों के सदस्यों को जीपीडीपी निर्माण एवं क्रियान्वयन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं।
प्रशिक्षण के दौरान प्रखंड समन्वयक इंद्रजीत मंडल तथा मास्टर ट्रेनर सुभाष मुखर्जी और घनश्याम चांद ने प्रतिभागियों को ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने की प्रक्रिया, ग्राम सभा की भूमिका, विकास योजनाओं की प्राथमिकता तय करने, स्थानीय जरूरतों के अनुरूप योजनाओं का चयन तथा पंचायत स्तर पर जनभागीदारी सुनिश्चित करने के विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी।
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