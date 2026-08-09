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Jamtara News: सहजकर्ता दलों का दो दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जामताड़ा
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Jamtara News: इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायत विकास योजना 2026-27 के अंतर्गत प्रशिक्षकों ने विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के बारे में जानकारी दी। प्रतिभागियों को योजनाओं के चयन और कार्यान्वयन की प्रक्रिया का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। इसमें विभिन्न विषयों पर आधारित योजनाओं के चयन की जानकारी भी शामिल थी।

Jamtara News: सहजकर्ता दलों का दो दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न

Jamtara News: प्रखंड सभागार कुंडहित में शनिवार को सबकी योजना, सबका विकास अभियान के तहत ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) 2026-27 के अंतर्गत ग्राम पंचायत सहजकर्ता दलों का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हो गया।

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प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य

मौके पर प्रशिक्षक सोहराब अली एवं अजीत मुर्मू ने प्रशिक्षणार्थियों को ग्राम पंचायत विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दीं। उन्होने बताया कि ग्राम पंचायत विकास योजना पंचायतों के समग्र विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं का चयन कर उन्हें ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल करना सहजकर्ता दलों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

प्रशिक्षण के दौरान सिखाई गई बातें

प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को योजनाओं के चयन, ग्राम सभा की भूमिका, जनसहभागिता तथा विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी दी गई।इस अवसर पर गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका ग्राम, स्वस्थ ग्राम, बाल हितैषी ग्राम, पर्याप्त जलयुक्त ग्राम, स्वच्छ एवं हरित ग्राम, आत्मनिर्भर एवं सुदृढ़ आधारभूत संरचना वाला ग्राम, सामाजिक न्याय एवं सुरक्षित ग्राम तथा महिला हितैषी ग्राम सहित नौ प्रमुख विषयों पर आधारित विकास योजनाओं के चयन एवं ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने की प्रक्रिया का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया।

प्रतिभागियों की भूमिका

प्रशिक्षण में रोजगार सेवक, वार्ड सदस्य, जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया, स्वयं सहायता समूह की सदस्याएं, मनरेगा मेट, जेएसएलपीएस के कर्मियों सहित सहजकर्ता दल के नामित सदस्यों ने भाग लिया。

सामान्य प्रश्न

प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था?
प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य ग्राम पंचायत विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करना था।
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