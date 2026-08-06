Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jamtara News: जीपीडीपी के तहत सहजकर्ता दलों का प्रशिक्षण शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जामताड़ा
Follow us on Google News
share

Jamtara News: कुंडहित के प्रखंड सभागार में ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) 2026-27 के अंतर्गत दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। प्रशिक्षक सोहराब अली और अजीत मुर्मू ने पंचायतों के विकास के लिए योजना के महत्व एवं क्रियान्वयन की जानकारी दी। प्रशिक्षण का उद्देश्य ग्रामीणों को योजनाओं का सही चयन करने में मदद करना है।

Jamtara News: जीपीडीपी के तहत सहजकर्ता दलों का प्रशिक्षण शुरू

Jamtara News: प्रखंड सभागार कुंडहित में बुधवार को सबकी योजना, सबका विकास अभियान के तहत ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) 2026-27 के अंतर्गत ग्राम पंचायत सहजकर्ता दलों का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ।

ये भी पढ़ें:Godda News: ग्राम पंचायत सहजकर्ता दल का दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू

प्रशिक्षण का शुभारंभ

प्रशिक्षण का शुभारंभ प्रशिक्षक सोहराब अली एवं अजीत मुर्मू की उपस्थिति में किया गया। प्रशिक्षकों ने प्रशिक्षणार्थियों को ग्राम पंचायत विकास योजना के उद्देश्य, महत्व एवं क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि जीपीडीपी ग्राम पंचायतों के लिए संवैधानिक रूप से अनिवार्य योजना है। इसका उद्देश्य पंचायतों में उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग कर आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है।

ये भी पढ़ें:Chatra News: जीपीडीपी प्रशिक्षण के जरिए आत्मनिर्भर पंचायत निर्माण पर जोर

योजनाओं का चयन

उन्होंने कहा कि योजनाओं का सही चयन ग्राम विकास की पहली और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। जानकारी के अभाव में कई पात्र एवं जरूरतमंद लोग सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सहजकर्ता दलों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि प्रशिक्षण के उपरांत वे गांव-गांव जाकर लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करें तथा उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप विकास योजनाओं का चयन सुनिश्चित कर सकें।

प्रशिक्षण में भागीदारी

प्रशिक्षण में रोजगार सेवक, वार्ड सदस्य, जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया, स्वयं सहायता समूह की सदस्याएं, मनरेगा मेट एवं जेएसएलपीएस के कर्मियों सहित सहजकर्ता दल के नामित सदस्यों ने भाग लिया। इस दौरान गरीबी मुक्त आजीविका, उन्नत ग्राम, स्वस्थ ग्राम, बाल हितैषी ग्राम, पर्याप्त जलयुक्त ग्राम, स्वच्छ एवं हरित ग्राम, आत्मनिर्भर एवं सुदृढ़ आधारभूत संरचना वाला ग्राम, सामाजिक न्याय एवं सुरक्षित ग्राम तथा महिला हितैषी ग्राम जैसे प्रमुख विषयों पर आधारित विकास परियोजनाओं के चयन एवं ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने की प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी गई।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जीपीडीपी का उद्देश्य क्या है?
जीपीडीपी का उद्देश्य पंचायतों में उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग कर आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है।
ये भी पढ़ें:Ramgarh News: मांडू में ग्राम पंचायत सहजकर्ता दल का दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।