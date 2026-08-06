Jamtara News: जीपीडीपी के तहत सहजकर्ता दलों का प्रशिक्षण शुरू

Jamtara News: कुंडहित के प्रखंड सभागार में ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) 2026-27 के अंतर्गत दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। प्रशिक्षक सोहराब अली और अजीत मुर्मू ने पंचायतों के विकास के लिए योजना के महत्व एवं क्रियान्वयन की जानकारी दी। प्रशिक्षण का उद्देश्य ग्रामीणों को योजनाओं का सही चयन करने में मदद करना है।

Jamtara News: प्रखंड सभागार कुंडहित में बुधवार को सबकी योजना, सबका विकास अभियान के तहत ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) 2026-27 के अंतर्गत ग्राम पंचायत सहजकर्ता दलों का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ।

प्रशिक्षण का शुभारंभ प्रशिक्षण का शुभारंभ प्रशिक्षक सोहराब अली एवं अजीत मुर्मू की उपस्थिति में किया गया। प्रशिक्षकों ने प्रशिक्षणार्थियों को ग्राम पंचायत विकास योजना के उद्देश्य, महत्व एवं क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि जीपीडीपी ग्राम पंचायतों के लिए संवैधानिक रूप से अनिवार्य योजना है। इसका उद्देश्य पंचायतों में उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग कर आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है।

योजनाओं का चयन उन्होंने कहा कि योजनाओं का सही चयन ग्राम विकास की पहली और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। जानकारी के अभाव में कई पात्र एवं जरूरतमंद लोग सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सहजकर्ता दलों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि प्रशिक्षण के उपरांत वे गांव-गांव जाकर लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करें तथा उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप विकास योजनाओं का चयन सुनिश्चित कर सकें।

प्रशिक्षण में भागीदारी प्रशिक्षण में रोजगार सेवक, वार्ड सदस्य, जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया, स्वयं सहायता समूह की सदस्याएं, मनरेगा मेट एवं जेएसएलपीएस के कर्मियों सहित सहजकर्ता दल के नामित सदस्यों ने भाग लिया। इस दौरान गरीबी मुक्त आजीविका, उन्नत ग्राम, स्वस्थ ग्राम, बाल हितैषी ग्राम, पर्याप्त जलयुक्त ग्राम, स्वच्छ एवं हरित ग्राम, आत्मनिर्भर एवं सुदृढ़ आधारभूत संरचना वाला ग्राम, सामाजिक न्याय एवं सुरक्षित ग्राम तथा महिला हितैषी ग्राम जैसे प्रमुख विषयों पर आधारित विकास परियोजनाओं के चयन एवं ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने की प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी गई।