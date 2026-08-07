Jamtara News: तालाब के गहरे पानी में डूबने से युवक की मौत
Jamtara News: मिहिजाम थाना क्षेत्र के हलुदकनाली गांव में 35 वर्षीय युवक रवि कोल की तालाब में डूबने से अकाल मृत्यु हो गई। स्थानीय लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। पुलिस और गोताखोरों ने राहत कार्य किया, लेकिन रवि का शव पानी से निकाला गया। उसकी पत्नी और परिजन गहरे दुःख में हैं।
Jamtara News: मिहिजाम, प्रतिनिधि। मिहिजाम थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 20 स्थित हलुदकनाली गांव के रहने वाले लगभग 35 वर्षीय युवक रवि कोल की तालाब में डूबने से शुक्रवार को अकाल मृत्यु हो गई। इस हृदयविदारक हादसे के बाद से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। जानकारी के अनुसार, रवि कोल दोपहर के समय गांव के समीप स्थित तालाब की ओर गया था। इसी दौरान किसी अनहोनी का शिकार होकर वह गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। आसपास के लोगों को जब तक हादसे का अहसास होता, तब तक वह पानी में पूरी तरह समा चुका था। स्थानीय ग्रामीणों ने अपने स्तर पर उसे बचाने और खोजने का प्रयास किया, लेकिन तालाब की गहराई अधिक होने के कारण सफलता नहीं मिली। घटना की सूचना तुरंत मिहिजाम थाना पुलिस को दी गई।
घटनास्थल पर राहत कार्य
सूचना मिलते ही पुलिस टीम बिना किसी देरी के घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। स्थानीय प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया। शव को खोजने के लिए केलाही गांव के अनुभवी गोताखोरों को विशेष रूप से बुलाया गया। केलाही गांव से पहुंचे गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत और काफी प्रयासों के बाद अंततः रवि कोल के शव को तालाब के गहरे पानी से बाहर निकाला। जैसे ही युवक का शव पानी से बाहर आया, वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। घटना की खबर मिलते ही मृतक के परिजन भी रोते-बिलखते तालाब के पास पहुंचे। पति के बेजान शरीर को देखकर मृतक की पत्नी का करुण क्रंदन गूंज उठा। उसका रो-रोकर बुरा हाल था। पत्नी की चीख-पुकार और करुण विलाप से वहां मौजूद हर ग्रामीण और अधिकारी का कलेजा मुंह को आ गया, जिससे पूरे माहौल में मातमी सन्नाटा और गहरा गम छा गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि रवि कोल मजदूरी कर अपने परिवार भरण पोषण करता था। मृतक अपने पीछे पत्नी और दो साल का पुत्र छोड़ गया है। उसकी असमय मौत से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी की तथा पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजने की तैयारी शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि वे मामले के हर पहलू की जांच कर रहे हैं ताकि हादसे के सही कारणों का पता लगाया जा सके। इस दुखद घड़ी में स्थानीय ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी और सरकार से उचित मुआवजे की मांग की है。
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