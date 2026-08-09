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Jamtara News: जेपीएससी-जेएसएससी आंदोलन को लेकर छात्रों ने की शीघ्र समाधान की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जामताड़ा
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Jamtara News: रांची में जेपीएससी-जेएसएससी आंदोलन को लेकर जामताड़ा के छात्रों ने राज्य सरकार से शीघ्र एवं निष्पक्ष समाधान की मांग की। छात्रों ने कहा कि वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन विवादों के कारण असमंजस में हैं। सरकार से संवाद स्थापित करने एवं परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की आवश्यकता जताई गई।

Jamtara News: जेपीएससी-जेएसएससी आंदोलन को लेकर छात्रों ने की शीघ्र समाधान की मांग

Jamtara News: रांची में चल रहे जेपीएससी-जेएसएससी आंदोलन को लेकर शनिवार को जामताड़ा के छात्रों ने प्रेस वार्ता आयोजित की। राज्य सरकार से छात्रों की मांगों पर शीघ्र एवं निष्पक्ष समाधान करने की मांग की है। छात्रों ने कहा कि झारखंड के हजारों युवा लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा, परिणाम एवं नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े विवादों के कारण उनके बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

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छात्रों की मांगें

छात्र निर्भय मंडल ने कहा कि जेपीएससी-जेएसएससी की परीक्षाओं एवं नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करना जरूरी है। ताकि किसी भी छात्र के साथ अन्याय न हो। वहीं छात्र राकेश मंडल ने कहा कि सरकार को आंदोलनरत छात्रों के साथ संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनना चाहिए। बातचीत के माध्यम से समस्याओं का समाधान निकालकर छात्रों के भविष्य को लेकर बनी असमंजस की स्थिति को दूर किया जा सकता है।

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भाजपा युवा मोर्चा की टिप्पणी

इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष कुणाल सिंह ने कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़ा यह बेहद महत्वपूर्ण विषय है। सरकार को संवेदनशीलता के साथ पूरे मामले पर विचार करते हुए ठोस कदम उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता युवाओं के विश्वास के लिए बेहद जरूरी है। प्रेस वार्ता के माध्यम से छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं राज्य सरकार तक अपना संदेश पहुंचाते हुए आंदोलन का जल्द समाधान करने, छात्रों से संवाद स्थापित करने तथा परीक्षा एवं नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की मांग की है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

छात्रों ने राज्य सरकार से किस चीज की मांग की?
छात्रों ने राज्य सरकार से शीघ्र एवं निष्पक्ष समाधान की मांग की है।
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