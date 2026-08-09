Jamtara News: विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी का निर्देश
Jamtara News: नारायणपुर में प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय में शनिवार को स्टेयरिंग कमेटी की बैठक हुई। बीडीओ कमलेश कुमार दास ने विद्यालयों के संचालन, मध्याह्न भोजन, और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने सबको विद्यालयों का नियमित निरीक्षण और मध्यान भोजन की गुणवत्ता पर ध्यान देने का आग्रह किया।
Jamtara News: प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय नारायणपुर में शनिवार को प्रखंड स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता बीडीओ कमलेश कुमार दास ने की। बैठक में विद्यालयों के संचालन, मध्याह्न भोजन, अंडा-फल की राशि, चावल आवंटन और बच्चों को दी जाने वाली आईएफए की गोली समेत विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। मौके पर बीडीओ ने सभी सदस्यों से विद्यालयों का सतत अनुश्रवण करने और नियमित रूप से निरीक्षण करने का आग्रह किया। उन्होंने मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा। वहीं बीईईओ सर्किल मरांडी ने कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन मिले, इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा।
समय-समय पर विद्यालयों का निरीक्षण कर भोजन की गुणवत्ता की जांच करने की जरूरत है। इस अवसर पर सीएचसी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ एके सिंह, बीपीओ सावित्री मुर्मू, कल्याण पदाधिकारी दिवाकर कुमार, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी राजू रंजन, एजीएम जयदेव मुर्मू, डब्ल्यूएचओ मॉनिटर शशिभूषण, बीपीएम अखिलेश सिंह, बीआरपी नसीतूर रब, रंजीत सिंह, एसएमसी अध्यक्ष गायत्री देवी व बिनोद मंडल आदि मौजूद थे।
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