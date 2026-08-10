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Jamtara News: सावन की दूसरी सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

By Hindustan | Bureau
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Jamtara News: नारायणपुर। प्रतिनिधि सावन मास की दूसरी सोमवारी पर सोमवार को नारायणपुर प्रखंड के करमदहा स्थित

Jamtara News: सावन की दूसरी सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

Jamtara News: सावन मास की दूसरी सोमवारी पर सोमवार को नारायणपुर प्रखंड के करमदहा स्थित दुखिया बाबा मंदिर में शिवभक्तों ने जलार्पण कर पूजा-अर्चना की। अहले सुबह से ही श्रद्धालु करमदहा पहुंचने लगे। बराकर नदी में स्नान करने के बाद श्रद्धालुओं ने बाबा दुखिया महादेव मंदिर में फूल-बेलपत्र चढ़ाकर जलार्पण किया और अपनी मनोकामना पूर्ण होने की कामना की। इस दौरान मंदिर परिसर हर-हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय बाबा बैद्यनाथ और बोल बम के जयकारों से गूंजता रहा। मंदिर की घंटियों की आवाज और धूप-अगरबत्ती की खुशबू से पूरा क्षेत्र भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालुओं ने बाबा दुखिया महादेव की पूजा के बाद माता पार्वती समेत अन्य मंदिरों में भी पूजा-अर्चना कर माथा टेका।

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वहीं, चैनपुर, नारायणपुर, मधुबन, पबिया, बादलपुर, भैयाडीह और पतरोडीह समेत विभिन्न गांवों के शिवालयों में भी श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना की। सोमवारी को लेकर नारायणपुर, मुरलीपहाड़ी, पबिया और चैनपुर बाजारों में फल व मिठाई की दुकानों पर भी काफी चहल-पहल रही।

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