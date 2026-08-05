Jamtara News: विस अध्यक्ष व स्वास्थ्य मंत्री ने किया दिशोम गुरु शिबू सोरेन के आदमकद प्रतिमा के प्रारूप का अनावरण

Jamtara News: दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर जामताड़ा में उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि गुरुजी के आंदोलन का नतीजा झारखंड की वर्तमान स्थिति है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने उनके योगदान को सराहा और झारखंड में विकास की चर्चा की।

Jamtara News: दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर जामताड़ा शहर के इंदिरा चौक पर उनकी आदमकद प्रतिमा के प्रारूप का विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने मंगलवर को अनावरण किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता झामुमो केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य अशोक मंडल ने की। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी, डीसी, एसपी सहित झरखंड मुक्ति मोर्चा एवं कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

कार्यक्रम में विचार मौके पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा की गुरुजी के आंदोलन का परिणाम है कि अखंड बिहार के समय और आज के झारखंड में परिस्थितियां बदली है। उन्होने कहा कि तब यहां के लोग उपेक्षित हुआ करते थे। लेकिन आज इस राज्य की बागडोर उनके पुत्र हेमंत सोरेन के हाथ में है और राज्य का चहुंमुखी विकास हो रहा है। कहा कि तब हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि जिस दुकान के सामने से गुजरे वहां की चीजों को खरीद सके। लेकिन आज झारखंड आर्थिक रूप से काफी मजबूत हुआ है, यहां के लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं। अब उन चीजों को खरीदने की क्षमता भी रखते हैं। यह स्थिति आज इसलिए है कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने महाजनी प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाया और आंदोलन के जरिए अलग झारखंड राज्य दिलवाया। उन्होंने कहा कि आज जामताड़ा सहित झारखंड राज्य का सर्वांगीण विकास हो रहा है। आने वाले दिनों में झारखंड देश भर के समृद्ध राज्यों में से एक होगा।

गुरूजी का जामताड़ा से पुराना लगाव:स्वास्थ्य मंत्री वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि गुरू जी ने झारखंड राज्य अलग नहीं दिया होता तो आज ना रविंद्रनाथ महतो विधानसभा अध्यक्ष होते और ना हीं इरफान अंसारी मंत्री होते। उन्होंने कहा कि उनका जामताड़ा से पुराना लगाव रहा है। यहां की जनता ने उन्हें हमेशा अपना समर्थन दिया। आज उनके पुत्र झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में सरकार बेहतर काम कर रही है। अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाएं पहुंच रही है और विकास हो रहा है।

ये रहे मौजूद: मौके पर डीसी आलोक कुमार, एसपी शंभू कुमार सिंह, जिलाध्यक्ष नरेंद्र मुर्मू, कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक सहउपाध्यक्ष आनंद टुडू,कोषाध्यक्ष प्रदीप मंडल,चमेली देवी, प्रो कैलाश साव,अब्दुल मन्नान अंसारी,इम्तियाज अंसारी,लालू अंसारी साहित अन्य अपस्थित थे।