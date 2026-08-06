Jamtara News: भारी बारिश और वज्रपात से कुशबेदिया पंप हाउस से जलापूर्ति बाधित
Jamtara News: क्षेत्र में लगातार बारिश और वज्रपात से जनजीवन प्रभावित हुआ है। विद्युत आपूर्ति ठप होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। कुशबेदिया पंप हाउस में भी बिजली न होने के कारण पेयजल आपूर्ति बाधित रही। नगर परिषद प्रशासन का कहना है कि हालात सामान्य होते ही पानी की सप्लाई फिर से शुरू हो जाएगी।
Jamtara News: क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश और वज्रपात के कारण जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। दिन भर जारी झमाझम बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से ग्रामीण इलाकों की विद्युत आपूर्ति पूरी तरह ध्वस्त हो गई है, जिससे हजारों लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली नेटवर्क पर वज्रपात के कारण कई स्थानों पर इंसुलेटर फटने और 11 केवी लाइन पर पेड़ की टहनियां गिरने की खबर है। विद्युत आपूर्ति ठप होने का सीधा असर कुशबेदिया पंप हाउस पर पड़ा है। बिजली न होने के कारण पंप हाउस से की जाने वाली पेयजल आपूर्ति पूरी तरह से ठप रही।
इसके चलते ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को दिन भर पीने के पानी के लिए तरसना पड़ा और लोग वैकल्पिक व्यवस्था करने को मजबूर दिखे। वहीं बुधवार की दोपहर को ग्रामीण इलाका कुशबेदिया में बिजली के फॉल्ट को दुरुस्त किया जा सका है। नगर परिषद प्रशासन का कहना है कि बिजली व्यवस्था सुचारू होते ही कुशबेदिया पंप हाउस से जलापूर्ति पुनः शुरू कर दी जाएगी।
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