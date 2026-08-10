Jamtara News: बाइक का संतुलन बिगड़ने से चालक घायल, प्राथमिक उपचार के बाद रेफर
Jamtara News: नारायणपुर में भैयाडीह गांव के समीप एक सड़क दुर्घटना में मलीन्द्र मुर्मू (45 वर्ष) गंभीर रूप से घायल हो गए। बाइक चलाते समय उनका संतुलन बिगड़ गया और वे कलवर्ट से टकरा गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें एसएनसीएच धनबाद रेफर किया गया।
Jamtara News: नारायणपुर। नारायणपुर-बुधूडीह मुख्य सड़क मार्ग पर थाना क्षेत्र के भैयाडीह गांव के समीप हुई सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना रविवार शाम करीब 5 बजे की बताई जा रही है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार नारायणपुर थाना क्षेत्र के बरियारपुर गांव निवासी मलीन्द्र मुर्मू (उम्र करीब 45वर्ष) बाइक से अपना ससुराल थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव गया था। जहां से अपने घर वापस लौटने के दौरान थाना क्षेत्र के भैयाडीह गांव के समीप उसका संतुलन बाइक से बिगड़ जाने के कारण बाइक सवार व्यक्ति अनियंत्रित होकर सड़क किनारे कलवर्ट से टकरा गया।
जिससे बाइक सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद घायल व्यक्ति को स्थानीय ग्रामीणों ने घटनास्थल से उठाकर इलाज कराने के लिए उनके परिवार वालों के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणपुर भेज दिया। जहां पर चिकित्सकों ने घायल व्यक्ति का प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे बेहतर इलाज कराने के लिए एसएनसीएच धनबाद रेफर कर दिया।
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