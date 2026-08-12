Jamtara News: ट्रेलर की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत, सड़क जाम
Jamtara News: जुम्मन मोड़-लोधरिया मुख्य सड़क मार्ग पर बुटबेरिया गांव के समीप एक बुजुर्ग चिराउद्दीन अंसारी (62) की ट्रेलर की चपेट में आने से मौत हो गई। वह तालाब में स्नान करने के बाद घर लौट रहे थे। हादसे के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया और पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर लिया। जांच जारी है।
Jamtara News: जुम्मन मोड़-लोधरिया मुख्य सड़क मार्ग पर नारायणपुर थाना क्षेत्र के बुटबेरिया गांव के समीप मंगलवार दोपहर ट्रेलर की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। मृतक की पहचान बुटबेरिया गांव निवासी चिराउद्दीन अंसारी (62) के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार चिराउद्दीन अंसारी तालाब में स्नान करने गए थे। स्नान करने के बाद वह पैदल अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान जुम्मन मोड़ की ओर से धनबाद जिले के लोधरिया की ओर जा रहे ट्रेलर (जेएच 42 जीए 1969) की चपेट में आ गए। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद परिजन और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से घायल चिराउद्दीन को इलाज के लिए धनबाद ले जाया जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में उनकी मौत हो गई।
ग्रामीणों की प्रतिक्रिया
मौत की सूचना मिलते ही बुटबेरिया गांव के समीप लोगों की भीड़ जुट गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर आवागमन रोककर जुम्मन मोड़-लोधरिया मुख्य सड़क को जाम कर दिया। वहीं सूचना मिलने पर बीडीओ कमलेश कुमार दास और थाना प्रभारी मुराद हसन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रेलर को जब्त कर लिया। इधर अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझा-बुझाकर सड़क जाम हटवाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
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