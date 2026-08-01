Jamtara News: मध्य विद्यालय प्रबंधन समिति की अध्यक्ष बनीं मीनू
Jamtara News: कुंडहित के आदर्श मध्य विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया। बैठक की अध्यक्षता पूर्व जिला परिषद सदस्य भजहरी मंडल ने की। मीनू मंडल को अध्यक्ष और दया माय वाद्यकर को उपाध्यक्ष चुना गया। सदस्यता में 25 सदस्यों का चयन किया गया। समिति की सक्रिय भागीदारी से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकेगा।
Jamtara News: कुंडहित, प्रतिनिधि। प्रखंड मुख्यालय स्थित आदर्श मध्य विद्यालय, कुंडहित में शुक्रवार को विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता पूर्व जिला परिषद सदस्य भजहरी मंडल ने की।
समिति के गठन की प्रक्रिया
बैठक में सीआरपी संजीव मिस्त्री ने विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन की प्रक्रिया, उसके अधिकारों, कर्तव्यों तथा विद्यालय के विकास में उसकी भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला। इसके बाद सर्वसम्मति से मीनू मंडल को समिति का अध्यक्ष एवं दया माय वाद्यकर को उपाध्यक्ष चुना गया। साथ ही समिति के 25 सदस्यों का भी चयन किया गया। नियमानुसार विद्यालय के प्रधानाध्यापक गिरिधारी महतो समिति के पदेन सचिव रहेंगे।
समिति की भूमिका
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व जिला परिषद सदस्य भजहरि मंडल ने कहा कि विद्यालय प्रबंधन समिति विद्यालय और अभिभावकों के बीच एक मजबूत कड़ी का कार्य करती है। समिति की सक्रिय भागीदारी से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, विद्यालय की आधारभूत सुविधाओं का विकास, छात्र-छात्राओं की नियमित उपस्थिति तथा शैक्षणिक वातावरण को और बेहतर बनाया जा सकता है। उन्होंने नवगठित समिति के सभी सदस्यों से विद्यालय हित में ईमानदारी एवं समर्पण के साथ कार्य करने का आह्वान किया।
कार्यक्रम में उपस्थिति
कार्यक्रम में अभिभावकों के अलावा जिला परिषद सदस्य रीना मंडल उप मुखिया चंदन कुमार लौह,शिक्षक अरिजींत सिंह वंदना फौजदार, सहित अन्य शिक्षक एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे।
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