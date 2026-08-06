Jamtara News: नारायणपुर में सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली, हेलमेट और यातायात नियमों के पालन का दिया संदेश
Jamtara News: जामताड़ा की रोड सेफ्टी टीम ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए नारायणपुर में रैली का आयोजन किया। रैली के दौरान टीम ने लोगों को हेलमेट, जूते पहनने और आवश्यक कागजात रखने का महत्व बताया। थाना प्रभारी मुराद हसन और अन्य सदस्यों ने भी भाग लिया।
Jamtara News: सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से रोड सेफ्टी टीम जामताड़ा की ओर से बुधवार को नारायणपुर में सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के दौरान टीम के सदस्यों ने पोस्टर और बैनर के माध्यम से लोगों को बाइक चलाते समय हेलमेट और जूते का उपयोग करने, आवश्यक वाहन संबंधी कागजात साथ रखने तथा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान टीम ने आम लोगों को सड़क सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देते हुए यातायात नियमों का पालन करने, हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करने तथा सुरक्षित वाहन चलाने के महत्व के बारे में विस्तार से बताया।
रैली में नारायणपुर थाना प्रभारी मुराद हसन एवं रोड सेफ्टी टीम के तौसिक जलीली सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।
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