Jamtara News: श्रम नियोजन एवं कौशल विकास से संबंधित योजनाओं की डीसी ने की समीक्षा, दिए निर्देश

Jamtara News: डीसी आलोक कुमार की अध्यक्षता में श्रम, नियोजन और कौशल विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। डीसी ने श्रमिकों को योजनाओं से जोड़ने और उद्योग योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने रोजगार मेले और आईटीआई कॉलेज की स्थिति पर भी निर्देश दिए।

Jamtara News: डीसी आलोक कुमार की अध्यक्षता में कार्यालय प्रकोष्ठ में श्रम, नियोजन, कौशल विकास उद्योग एवं आईटीआई अंतर्गत कार्यान्वित योजनाओं के प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। श्रम विभाग की समीक्षा के दौरान डीसी ने श्रम विभाग के द्वारा श्रमिकों एवं उनके परिवार के हित में चल रही योजनाओं से ज्यादा से ज्यादा श्रमिको को जोड़ने हेतु प्रचार प्रसार करने एवं अन्य बिंदुओं पर आवश्यक दिशा निर्देश दिया।

उद्योग विभाग की योजनाओं की समीक्षा इसके अलावा उद्योग विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं यथा पीएमईजीपी, पीएमफएमई एवं पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत लक्ष्य के विरुद्ध हुई प्रगति की समीक्षा किया। बताया गया कि वर्तमान में पीएमईजीपी पोर्टल बंद है एवं पीएम विश्वकर्मा में जिला का प्रदर्शन संतोषजनक है। उन्होंने उद्योग विभाग को योग्य एवं अहर्ताधारी लाभुकों को व्यवसाय हेतु ऋण दिलाने, सरकार की विभिन्न लाभकारी योजनाओं का व्यापक रूप से लाभ पहुंचाने के अलावा बैंकों से पीएमएफएमई में तेजी लाने का निर्देश दिया।

कौशल विकास कार्यक्रम की जानकारी वहीं जिला नियोजनालय के द्वारा निबंधित बेरोजगार युवक युवतियों, रोजगार मेला एवं भर्ती कैंप के आयोजन के अलावा कौशल विकास कार्यक्रम की जानकारी ली। बताया गया कि विगत माह में 244 नए निबंधन हुए जबकि अब तक कुल निबंधित बेरोजगार युवक युवतियों की संख्या 11 हजार 721 है। उन्होंने रोजगार मेले का आयोजन करने एवं स्थानीय कंपनियों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। साथ ही जो युवा चयनित होते हैं उनको मोटिवेट करने एवं जॉब को रेगुलर रखने के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया।

आईटीआई कॉलेज की स्थिति की समीक्षा उन्होंने जिले में संचालित आईटीआई कॉलेज की जानकारी ली गई। दोनों आईटीआई में नामांकन, विभिन्न ट्रेडों में दिए जा रहे प्रशिक्षण, हॉस्टल की स्थिति, प्रशिक्षण उपरांत जॉब प्लेसमेंट की स्थिति सहित विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा किया। आईटीआई से पास आउट बच्चे के जॉब प्लेसमेंट की जानकारी लेते हुए स्थानीय कंपनियों से संपर्क करने एवं प्लेसमेंट सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा अन्य बिंदुओं पर समीक्षा के दौरान आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। मौके पर श्रम अधीक्षक देव कुमार मिश्र, जिला नियोजन पदाधिकारी प्रशांत टुडू, ईओडीबी मैनेजर प्रह्लाद कुमार, प्राचार्य आईटीआई जामताड़ा एवं करमाटांड़ सहित अन्य उपस्थित रहे।