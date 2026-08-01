Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jamtara News: आवास योजना व मनरेगा की समीक्षा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जामताड़ा
Follow us on Google News
share

Jamtara News: फतेहपुर प्रखंड सभागार में बीडीओ प्रेम कुमार दास की अध्यक्षता में विभिन्न आवास योजनाओं की प्रगति, भुगतान और निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। पंचायतों में लंबित आवासों की स्थिति की जानकारी ली गई और ई-केवाईसी कार्य को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए।

Jamtara News: आवास योजना व मनरेगा की समीक्षा

Jamtara News: फतेहपुर, प्रतिनिधि। फतेहपुर प्रखंड सभागार में शुक्रवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) प्रेम कुमार दास की अध्यक्षता में अबुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), पीएम जनमन आवास, अंबेडकर आवास एवं मनरेगा योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न आवास योजनाओं की प्रगति, लाभुकों को राशि भुगतान, निर्माण कार्य की गुणवत्ता तथा निर्धारित समयसीमा के भीतर आवास पूर्ण कराने को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई। मौके पर बीडीओ ने पंचायतवार लंबित आवासों, निर्माण कार्य में आ रही समस्याओं तथा लाभुकों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन पंचायतों में मनरेगा मजदूरों का ई-केवाईसी कार्य लंबित है, उसे प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा किया जाए।

ये भी पढ़ें:Muzaffarpur News: डीएम ने योजनाओं में फिसड्डी प्रखंडों को दी चेतावनी

साथ ही जियो-टैगिंग सहित सभी आवश्यक ऑनलाइन प्रक्रियाएं समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। मौके पर प्रखंड समन्वयक शैलेन्द्र कुमार, बीपीओ प्रदीप टोप्पो, सहायक अभियंता राहुल गुप्ता, कनीय अभियंता किशोर किस्कू, चंदन कुमार, रामजतन मुर्मू, पंचायत सचिव गौर किशोर यादव, प्रियंका कुमारी, अमर सिंह, कालिदास टुडू, मुकेश पांडेय, राजकिशोर दुबे सहित प्रखंड के सभी संबंधित अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें:लंबित योजनाएं जल्द पूरी करने का निर्देश
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।