Jamtara News: आवास योजना व मनरेगा की समीक्षा
Jamtara News: फतेहपुर प्रखंड सभागार में बीडीओ प्रेम कुमार दास की अध्यक्षता में विभिन्न आवास योजनाओं की प्रगति, भुगतान और निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। पंचायतों में लंबित आवासों की स्थिति की जानकारी ली गई और ई-केवाईसी कार्य को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए।
Jamtara News: फतेहपुर, प्रतिनिधि। फतेहपुर प्रखंड सभागार में शुक्रवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) प्रेम कुमार दास की अध्यक्षता में अबुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), पीएम जनमन आवास, अंबेडकर आवास एवं मनरेगा योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न आवास योजनाओं की प्रगति, लाभुकों को राशि भुगतान, निर्माण कार्य की गुणवत्ता तथा निर्धारित समयसीमा के भीतर आवास पूर्ण कराने को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई। मौके पर बीडीओ ने पंचायतवार लंबित आवासों, निर्माण कार्य में आ रही समस्याओं तथा लाभुकों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन पंचायतों में मनरेगा मजदूरों का ई-केवाईसी कार्य लंबित है, उसे प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा किया जाए।
साथ ही जियो-टैगिंग सहित सभी आवश्यक ऑनलाइन प्रक्रियाएं समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। मौके पर प्रखंड समन्वयक शैलेन्द्र कुमार, बीपीओ प्रदीप टोप्पो, सहायक अभियंता राहुल गुप्ता, कनीय अभियंता किशोर किस्कू, चंदन कुमार, रामजतन मुर्मू, पंचायत सचिव गौर किशोर यादव, प्रियंका कुमारी, अमर सिंह, कालिदास टुडू, मुकेश पांडेय, राजकिशोर दुबे सहित प्रखंड के सभी संबंधित अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।
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