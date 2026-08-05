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Jamtara News: दो दिन में लंबित आवासों की सूची सौंपें, नहीं तो होगी रिकवरी की कार्रवाई : बीडीओ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जामताड़ा
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Jamtara News: नारायणपुर प्रखंड कार्यालय के सभाभवन में अबुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास एवं वी-रामजी योजना की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बीडीओ कमलेश कुमार दास ने अधिकारियों को योजनाओं की जानकारी फैलाने और लंबित निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। सुरक्षा के तौर पर लम्बे समय से कार्य न पूरा करने वाले लाभुकों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

Jamtara News: दो दिन में लंबित आवासों की सूची सौंपें, नहीं तो होगी रिकवरी की कार्रवाई : बीडीओ

Jamtara News: प्रखंड कार्यालय नारायणपुर के सभाभवन में मंगलवार को अबुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास एवं वी-रामजी योजना की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी कमलेश कुमार दास ने की। बैठक में वी-रामजी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी चर्चा हुई। बीडीओ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि पात्र लाभुक इसका लाभ उठा सकें। इस दौरान विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों व कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। मौके पर बीडीओ ने अबुआ आवास एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित आवासों का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराने पर जोर दिया।

उन्होंने लाभुकों को प्रेरित कर समय पर आवास निर्माण पूरा कराने का निर्देश देते हुए सभी लंबित आवासों की सूची दो दिनों के भीतर उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि लंबे समय से निर्माण कार्य पूरा नहीं करने वाले लाभुकों के विरुद्ध सर्टिफिकेट केस दर्ज कर राशि की रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी। मौके पर पीएम आवास के प्रखंड समन्वयक शैलेश कुमार, सहायक अभियंता सह बीपीओ कुमार अनुराग, अमरेंद्र झा, पंपा माझी, गीता लागोरी, पूजा माझी सहित अन्य कर्मी उपस्थित थे।

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