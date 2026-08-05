Jamtara News: दो दिन में लंबित आवासों की सूची सौंपें, नहीं तो होगी रिकवरी की कार्रवाई : बीडीओ
Jamtara News: नारायणपुर प्रखंड कार्यालय के सभाभवन में अबुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास एवं वी-रामजी योजना की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बीडीओ कमलेश कुमार दास ने अधिकारियों को योजनाओं की जानकारी फैलाने और लंबित निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। सुरक्षा के तौर पर लम्बे समय से कार्य न पूरा करने वाले लाभुकों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
Jamtara News: प्रखंड कार्यालय नारायणपुर के सभाभवन में मंगलवार को अबुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास एवं वी-रामजी योजना की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी कमलेश कुमार दास ने की। बैठक में वी-रामजी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी चर्चा हुई। बीडीओ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि पात्र लाभुक इसका लाभ उठा सकें। इस दौरान विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों व कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। मौके पर बीडीओ ने अबुआ आवास एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित आवासों का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराने पर जोर दिया।
उन्होंने लाभुकों को प्रेरित कर समय पर आवास निर्माण पूरा कराने का निर्देश देते हुए सभी लंबित आवासों की सूची दो दिनों के भीतर उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि लंबे समय से निर्माण कार्य पूरा नहीं करने वाले लाभुकों के विरुद्ध सर्टिफिकेट केस दर्ज कर राशि की रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी। मौके पर पीएम आवास के प्रखंड समन्वयक शैलेश कुमार, सहायक अभियंता सह बीपीओ कुमार अनुराग, अमरेंद्र झा, पंपा माझी, गीता लागोरी, पूजा माझी सहित अन्य कर्मी उपस्थित थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।