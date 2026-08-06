Jamtara News: पूर्ण हो चुके योजनाओं का जांचोपरांत भुगतान हीं करें भुगतान: डीसी
Jamtara News: जिला योजना अनाबद्ध निधि से संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक बुधवार को समाहरणालय सभागार में डीसी आलोक कुमार की अध्यक्षता में हुई। डीसी ने योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को कार्यों की गुणवत्ता एवं शीघ्रता बढ़ाने के निर्देश दिए।
Jamtara News: डीसी आलोक कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को समाहरणालय सभागार में जिला योजना अनाबद्ध निधि से संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति को को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। इस क्रम में डीसी ने जिला योजना कार्यालय अंतर्गत अनाबद्ध निधि से एजेंसीवार संचालित योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के अलावा कार्यपूर्णता की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बड़ी योजनाओं का जांच प्रशासनिक अधिकारी, तकनीकी अधिकारी की टीम द्वारा की जाएगी, जांच रिपोर्ट के आधार पर भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कई योजनाओं में जमीन विवाद या वन विभाग से जुड़े अड़चनों को लेकर लंबित कार्यों के विवादों का शीघ्र निष्पादन करने, जिन योजनाओं में विवाद के कारण अनावश्यक विलंब हो रहा है, उसे सरेंडर करने का निर्देश दिया।
उन्होंने निर्देश दिया कि जो योजनाएं पूर्ण हो चुकी है, उसका शीघ्र जांच करते हुए भुगतान की कार्रवाई करें एवं जो योजनाएं अपूर्ण है उसमें तेजी लाने साथ हीं कार्य की गुणवत्ता का मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया। इसके अलावा बैठक के क्रम में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक एवं उचित दिशा निर्देश दिया। मौके पर उप विकास आयुक्त असीम किस्पोट्टा, जिला योजना पदाधिकारी चंद्रदेव पासवान, कार्यपालक अभियंता भवन, एनआरईपी, विशेष प्रमंडल सहित अन्य संबंधित उपस्थित रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।