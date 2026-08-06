Jamtara News: पूर्ण हो चुके योजनाओं का जांचोपरांत भुगतान हीं करें भुगतान: डीसी

Jamtara News: डीसी आलोक कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को समाहरणालय सभागार में जिला योजना अनाबद्ध निधि से संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति को को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। इस क्रम में डीसी ने जिला योजना कार्यालय अंतर्गत अनाबद्ध निधि से एजेंसीवार संचालित योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के अलावा कार्यपूर्णता की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बड़ी योजनाओं का जांच प्रशासनिक अधिकारी, तकनीकी अधिकारी की टीम द्वारा की जाएगी, जांच रिपोर्ट के आधार पर भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कई योजनाओं में जमीन विवाद या वन विभाग से जुड़े अड़चनों को लेकर लंबित कार्यों के विवादों का शीघ्र निष्पादन करने, जिन योजनाओं में विवाद के कारण अनावश्यक विलंब हो रहा है, उसे सरेंडर करने का निर्देश दिया।