Jamtara News: स्ट्रीट लाइट के खंभों पर लगेगा नंबर,शिकायत मिलते ही होगी मरम्मत

Jamtara News: नगर पंचायत कार्यालय में आयोजित जनता दरबार में लोगों ने मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं उठाईं। अध्यक्ष आशा गुप्ता ने समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए निर्देश दिए। दो मामलों का समाधान मौके पर किया गया, जबकि अन्य मामलों को संबंधित अधिकारियों को सौंपा गया। जनता दरबार हर मंगलवार को आयोजित होगा।

Jamtara News: शहरवासियों को मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए अब नगर पंचायत कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। समस्याओं के त्वरित निष्पादन के उद्देश्य से जामताड़ा नगर पंचायत कार्यालय में मंगलवार को अध्यक्ष आशा गुप्ता की अध्यक्षता में जनता दरबार आयोजित किया गया। यह नगर पंचायत का दूसरा जनता दरबार था। अध्यक्ष ने प्रत्येक मंगलवार को जनता दरबार लगाने का निर्णय लिया है। जनता दरबार में नाली निर्माण, स्ट्रीट लाइट, प्रधानमंत्री आवास, पेंशन समेत अन्य समस्याओं को लेकर 10 फरियादी पहुंचे। लोगों ने अपनी समस्याएं अध्यक्ष के समक्ष रखीं। इनमें दो मामलों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। जबकि शेष आठ मामलों के निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारियों और कर्मियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। मौके पर नगर पंचायत के पदाधिकारी, कर्मचारी और सभी वार्ड पार्षद मौजूद थे。

अधूरी नाली का निर्माण जल्द पूरा करने का निर्देश: जनता दरबार में सुभाष चौक स्थित अर्द्धनिर्मित नाली का मामला भी सामने आया। इस पर नगर पंचायत अध्यक्ष ने संवेदक को नाली निर्माण का काम जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। वहीं शहर के विभिन्न इलाकों में जरूरत के अनुसार नई स्ट्रीट लाइट लगाने और खराब पड़ी लाइटों को दुरुस्त करने के लिए कर्मियों को स्थल चिह्नित कर कार्रवाई करने को कहा।

लाइट के खंभों पर लगेगा नंबर: मौके पर नपं अध्यक्ष ने नगर पंचायत क्षेत्र में लगे सभी स्ट्रीट लाइट के खंभों की नंबरिंग कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि नंबरिंग होने से किसी लाइट में खराबी आने पर स्थानीय लोग खंभे के नंबर के साथ नगर पंचायत को सूचना दे सकेंगे। इससे संबंधित स्थल की पहचान करने और खराब लाइट की मरम्मत कराने में आसानी होगी। उन्होने कहा कि शहरवासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना और उनकी समस्याओं का समय पर समाधान करना जनता दरबार का मुख्य उद्देश्य है। नगर पंचायत में आने वाली प्रत्येक शिकायत के निष्पादन को लेकर गंभीरता से काम किया जा रहा है। शहर का कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति प्रत्येक मंगलवार को नगर पंचायत कार्यालय में आयोजित जनता दरबार में अपनी समस्या रख सकता है।