Jamtara News: जामताड़ा में 14 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ तस्कर गिरफ्तार, 13.60 ग्राम मादक पदार्थ बरामद
Jamtara News: एसपी के निर्देश पर करमाटांड़ थाना क्षेत्र में छापेमारी कर एक व्यक्ति सोहेल अंसारी को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 14 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद की गई। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
Jamtara News: एसपी के निर्देश पर करमाटांड़ थाना क्षेत्रन्तर्गत घसकोटांड़ जोरिया(छोटी) के समीप छापेमारी कर ब्राउन शुगर के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तारी की जानकारी
गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान गुनीडीह गांव के पहाड़िया टोला निवासी सोहेल अंसारी(41) को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति के पास से 14 पुड़िया ब्राउन शुगर(करीब -13.60 ग्राम) बरामद किया गया है। इस संबंध में पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति के खिलाफ करमाटांड़ थाना कांड संख्या- 59/26, दिनांक 04 अगस्त 2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(बी) में मामला दर्ज कर लिया गया है। मंगलवार को आरोपी को व्यवहार न्यायालय जामताड़ा में प्रस्तुत किया गया। जहां न्यायालय के आदेश पर गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
सूचना और छापेमारी
पुलिस के अनुसार, सूचना मिली थी कि करमाटांड़ थाना क्षेत्र के घसकोकोटांड़ गांव स्थित जोरिया के पास एक व्यक्ति ब्राउन शुगर की बिक्री कर रहा है। सूचना के सत्यापन के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जामताड़ा के नेतृत्व में छापेमारी की गई। मौके से सोहेल अंसारी (41 वर्ष), पिता उस्मान मियां, निवासी गुनीडीह, पहाड़िया नया टोला, थाना करमाटांड़, जिला जामताड़ा को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से प्लास्टिक में बंधी 14 पुड़िया ब्राउन शुगर (कुल 13.60 ग्राम) तथा एक काले रंग का का कीपैड मोबाइल बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि बरामद ब्राउन शुगर का अनुमानित मूल्य करीब 02 लाख रूपए है।
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